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メルセデスF1、2025年は1300億円以上の収益を記録……株主配当の合計は260億円超。急成長続く

メルセデスF1の2025年度決算報告書によれば、利益やスポンサー収入はかなり増加したようだ。

Alex Harrington

編集: 2026/10/18 3:43

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メルセデスF1チーム（メルセデス・ベンツ・グランプリ・リミテッド）は、2025年に6億3340万ポンド（約1334億円）の収益を計上。株主に対して総額1億2500万ポンド（約263億円）の配当金を支払ったことが、英国の会社登記局に提出された年次決算報告書で明らかになった。

この収益額は、昨年から130万ポンド（約2億7000万円）の増加。提出された報告書によれば、2025年収益のうち4億1500万ポンド（約874億円）がスポンサーシップとライセンス収入によるものだった。これにより税引き後利益は1億2590万ポンド（約265億円）となった。また、取締役会が「最も重要な指標」と呼ぶ営業利益は、1億6670万ポンド（約351億円）となった。この営業利益は、昨年から1050万ポンド（約22億円）の増加である。

「この力強い商業的業績と、コスト構造の厳格な管理により、税引き後の年間利益は1億2590万ポンドとなった」

取締役会はそう報告書に記している。

「当年度、グループとして分配可能な資金から株主に対して、1億2500万ポンドの配当金を支払った。FIAの監査プロセスを経て、チームは2024年の財務規則を完全に遵守していることも確認された」

なお2024年の株主配当金の総額は1億ポンド（約210億円）であり、これも大きく増加している。

■スポンサー、テレビの放送時間、そして新たなパートナー

決算報告書には、2025年のチームパートナーとして24社が記載されている。その中にはアディダスやMeta AI、ナスダック上場企業などとの新規契約も含まれる。また2026年の第一四半期には、マイクロソフトやNu、そしてZumaなどがパートナーに加わった。

なお興味深いことに、メルセデスのテレビ放送における露出時間は減少したようだ。放送におけるメルセデスのマシンが映った露出時間のシェア率は、2024年の15.5%から13.2%に低下。これはタイトル争いをマクラーレンのふたりのドライバーが繰り広げたことが原因だったのではないかと分析。ちなみにマクラーレンのテレビ放送における露出シェア率は24%だった。

なお2025年の11月には、クラウドストライク社の創業者兼CEOであるジョージ・カーツが、トト・ウルフの会社であるモータースポーツ・インベストが保有していたチームの株式の一部を取得し、共同株主となったことも報告書に記されている。さらにファクトリーの敷地内に建設中の2棟の新社屋が、2026年後半に完成予定であるという。

■マクラーレンの業績

一方でマクラーレン・レーシング・リミテッドが9月30日に提出した2025年度の決算報告書によれば、同チームの売り上げ高は前年の4億8840万ポンド（約1028億円）から5億8850万ポンド（約1239億円）に増加した。しかしコンストラクターズチャンピオンに輝いたにもかかわらず、年間1740万ポンド（約36億6000万円）の損失を計上。営業損失の合計は4280万ポンド（約90億円）に達した。同社によれば、この損失の大部分は株主配当によるものだという。

※日本円換算は2026年10月17日時点のレート

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