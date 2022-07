メルセデスのルイス・ハミルトンとジョージ・ラッセルは、F1第11戦オーストリアGPの予選Q3でクラッシュ。特にマシンダメージの大きかったハミルトンは、スペアシャシーに乗り換えることを余儀なくされた。

両者ともアクシデントでリヤウイングを失い、オーストリアGPのために用意された低ドラッグ仕様のリヤウイング唯一のスペアは、グリッドが後方でオーバーテイクの回数が多いハミルトンに託された。一方、ラッセルはスプリント用には最適とは言えないハイダウンフォース仕様のリヤウイングに変更せざるを得なくなった。

また、スペアフロアは1枚しかなく、ダメージを受けたフロアからもう1枚用意しなければならなかった。

メルセデスが土曜日に2台のマシンを用意するために奔走したということは、予算制限がスペアパーツを十分に確保する能力に影響を及ぼしていることを如実に示している。

「2台のマシンをクラッシュさせると、それ以降は非常に難しい週末になる」と、メルセデスのテクニカルディレクターであるマイク・エリオットはオーストリアGP後に公開した動画で語った。

「2台ともフロア、リヤウイング、サスペンションを壊したんだ。ルイスのマシンはフロントウイングを破損し、シャシーにもダメージがあった」

「つまり修理はできても、週末には修理できないようなダメージだ。つまり、ルイスのマシンをゼロから作り直し、ふたつのフロアからひとつのフロアを作り上げる必要があったんだ。装着できる完全なスペアは1台分で、もう1台を作るにはクラッシュしたふたつのフロアからベストを尽くす必要があったんだ」

George Russell, Mercedes W13, gets out of his damaged car after crashing out in Q3

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images