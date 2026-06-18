モナコGPの結果確定はまだ先……メルセデスの再審請求、審理は今週土曜日に実施

FIAは、ピエール・ガスリー（アルピーヌ）のペナルティが覆されたことを受け、モナコGPの結果とジョージ・ラッセルに科されたペナルティについてメルセデスが提出した再審査請求を受理した。ヒアリングは今週土曜日に行なわれる予定だ。

FIAが水曜日に公表した文書によれば、アルピーヌによる異議申し立てが認められたことを受け、メルセデスがモナコGPでのスチュワードの裁定について正式に再審査を請求したという。

これにより、先週すでに一度修正されたモナコGPの最終結果は、再び変更される可能性が生じている。

審理は2段階で実施される。規則に基づき、まずはスチュワードが、メルセデスの提出した証拠が「当初の裁定時には入手できなかった重要かつ関連性のある新たな要素」に該当するかを判断する。その要件を満たした場合のみ、第2段階として案件の内容そのものについて審理が行なわれる。

モナコGPでは、レース中には複数のドライバーが、ピットレーン制限速度60km/hを超えたとしてペナルティを受けた。ガスリーには5秒ペナルティが2度科され、レース後にタイム加算。結果としてガスリーは3位から7位まで順位を落としていた。

しかしアルピーヌは、公式計時システムで使用されていたピットレーン区間の距離設定が、モナコのレイアウトに対して誤っていた証拠を提示し、異議申し立てに成功した。FOM（フォーミュラ・ワン・マネジメント）も計時システムの設定ミスを認め、スチュワードは2件のペナルティを取り消し、ガスリーを3位に復帰させた。

この決定を受け、同じ理由でペナルティを受けた他のドライバーのケースにも疑問が投げかけられている。

FIAのスチュワードは、現時点ではラッセルへのペナルティが不当だったと正式に認定してはいない。しかし、FOMが計時システムのミスを認めたことで、メルセデスのドライバーも誤って速度違反と判定された可能性が強く示唆されている。

ラッセルは速度違反により5秒ペナルティを受け、その後のピットストップでそれを消化しようとした。しかしスチュワードは、そのペナルティが正しく消化されていなかったと判断し、追加でドライブスルーペナルティを科した。ラッセルは最終リスタート後にそのペナルティを消化した。この一連の裁定により、ポイント圏内を走行していたラッセルは入賞を逃し、ノーポイントでレースを終えることとなった。

影響はモナコGPの結果だけでなく、タイトル争いにも大きな影響を及ぼした。ラッセルがノーポイントに終わったことで、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリとのポイント差が大きく広がってしまった。

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

メルセデスの他にも、マクラーレンとレッドブルがモナコGPの結果に対して異議を申し立てる意向を表明。そのうちマクラーレンは火曜日に、ガスリーのペナルティ取り消し決定に正式に抗議したことを認めている。

マクラーレンのオスカー・ピアストリもレース中にペナルティを受けたが、ガスリーとは異なりレース中に処分を消化していた。ガスリーのペナルティが取り消されたことで、ピアストリは最終順位で4位から5位へと後退した。

レッドブルは正式な抗議に進んだかどうかはまだ分かっていない。ハジャーはガスリーへのペナルティ適用によって3位へ繰り上がっていたが、その後ペナルティが取り消されたことで再び表彰台を失った。

ガスリーのペナルティ取り消し後、メルセデス代表のトト・ウルフは、チームとしてモナコGPの結果を引き続き争う方針を明らかにした。彼は結果が覆る可能性は高くないと認めつつも、わずかでも望みがある限り、あらゆる手段を尽くす考えを示した。

ラッセルは最終的にドライブスルーペナルティを消化したことでトップ10圏外に転落したが、その処分前までは実質3番手を走行していた。ウルフはドライブスルーペナルティを20秒加算のタイムペナルティに換算することで、結果を見直せる可能性があるとの見解も示した。競技規則B1.9.6.c.iii条では、レース中に消化できなかったドライブスルーペナルティは最終レースタイムに20秒加算されることになっている。

「ドライブスルーペナルティは、レース終了までに消化されなかった場合、20秒のタイム加算に相当する」とウルフは語った。

「その20秒加算を適用した場合、ジョージの結果はどうなっていただろうか。現実的に結果を覆せる可能性があると思うか？ 私はそうは思わない。しかし、ほんのわずかでも可能性があるなら、以前の順位に戻すために挑戦する価値はある」

実際にスチュワードがそのような措置を行うことが規則上認められるかは現時点では不透明だが、モナコで失ったポイントを取り戻すため、メルセデスが主張している選択肢の一つとなっている。