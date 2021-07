メルセデス、イギリスGP優勝後の“祝勝ムード”について弁明「フェルスタッペンが無事だと知らされていたから」

先日行なわれたF1イギリスGPでは、タイトルを争うルイス・ハミルトン(メルセデス)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がオープニングラップで接触。クラッシュして50Gを超える衝撃を受けたフェルスタッペンは検査のため病院へと搬送されたが、生き残ったハミルトンはタイムペナルティを受けるも挽回し、トップでチェッカーを受けた。

久々の勝利を手にしたハミルトンとメルセデスは盛大にその勝利を祝い、ハミルトンはファンの前で派手にパフォーマンスをしてみせた。しかしレッドブルはフェルスタッペンが病院に搬送されているような状況にも関わらず、メルセデス陣営があまりにも幸せそうにしていることに憤りを隠せなかった。レッドブルの相談役であるヘルムート・マルコはこの振る舞いを「メルセデスのスタイルだ」と語り、フェルスタッペンもハミルトンの態度が「無礼」だったとSNSに投稿している。

これに対してメルセデス側は、レッドブルとFIAからフェルスタッペンの無事を聞かされていたため、祝勝ムードを自粛する必要はないと考えたと語った。

メルセデスのチーム代表であるトト・ウルフはmotorsport.comに対し次のように語った。

「ここでは我々が受け取ったあらゆるフィードバックが重要になってくる」

「レッドブルの上層部からは、マックスが無事だというフィードバックがあった。クリスチャン(ホーナー/レッドブルチーム代表)は(F1レースディレクターの)マイケル・マシに『彼(フェルスタッペン)は無事だ』と言っていたし、FIAからも同様のフィードバックがあった」

「もしマックスが負傷していたら、勝利を祝うべきではなかっただろう。それを理解することは重要だ」

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after the race with his trophy

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images