メルセデスはラッセルもアントネッリも贔屓しない！　テクニカルディレクター「我々にとって重要なのはコンストラクターズタイトルだ」

2026年のF1はメルセデス勢のふたり、ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリのふたりのドライバーによって争われることになると見られている。そんな中メルセデスは、どちらかのドライバーを優遇しているのではないかと言われることもあるが、同チームのテクニカルディレクターを務めるジェームス・アリソンは、そんなことはないと一蹴した。

先日行なわれたバルセロナ-カタルニアGPではフェラーリのルイス・ハミルトンが勝利し、メルセデスのふたりも含めて三つ巴の様相を呈してきた2026年のF1ドライバーズタイトル争い。しかしそれ以前は、今季開幕から6連勝を達成したメルセデスのふたりのドライバーによって、タイトルが争われるのではないかという見方が強かった。

ネット上では、ラッセルと優遇しているという声、逆にアントネッリを優遇しているという声が様々乱れ飛んでいる。アリソンが出演したメルセデスF1のポッドキャスト番組「Nu Silver Arrows Radio Show」でも、この話題に言及した。

「人々は、自分が応援するドライバーに強い思い入れを持っており、他の誰よりも、自分が推すドライバーの成功を願っているモノだ」

アリソンはそう語った。

「もし（贔屓というような）考え方が我々の心理にどう影響を与えているかを理解したいなら、チームの中で働いてみるしかないだろう」

「もし幸運にもこのチームの中で働く機会に恵まれたなら、すぐにチームの文化に溶け込み、その考え方がチーム内の誰にとっても全く異質なモノだと理解することができるだろう」

「我々としては、そういう考え方を聞くと、まるで別の言語を聴いているような気分になるんだ」

チームの収入にとっては、コンストラクターズタイトルの獲得が最優先。そのため、コンストラクターズタイトル争いに悪影響を及ぼさないのであれば、ふたりのドライバーが最大限の結果を目指すために戦うことに関しては、まったく問題ではなく、むしろふたりのドライバーが最大限の結果を目指すべきだと、アリソンは考えている。

「ふたりのドライバーが活躍することは、我々全員にとって利益になる」

そうアリソンは語った。

「実際どちらのドライバーが優れているのかということについては、我々は特にこだわっていない。我々は全てのレースで1-2フィニッシュを達成することを望んでおり、その順序は特に気にしていない」

「我々が意見を言うのは、片方のドライバーが数字的にチャンピオン獲得の可能性がなくなり、もう片方のドライバーが他のチームのドライバーと争っている場合のみだ。その時点で、チームとして意見を述べることができる」

「しかしそれまでは、ふたりのドライバーが毎レース上位に食い込んでくれることだけを望んでいる。というのも我々がメインで考えるチャンピオンシップは、ドライバーズチャンピオンシップではなく、コンストラクターズチャンピオンシップだからだ」

「もしボーナスを獲得できるなら、それはドライバーズチャンピオンシップではなく、コンストラクターズチャンピオンシップの順位に基づいて決定される。ドライバーズチャンピオンを獲っても、チームとしては何も得られないんだ」

「つまり、我々が重視するのはコンストラクターズランキングであり、その点においてはどちらかのドライバーを贔屓することは何の意味も持たない。我々は常に、ふたりのドライバーに最大限のポイントを獲得してほしいというだけだ」

前述の通りハミルトンがふたりの争いに加わり、三つ巴の様相を呈しているが、ふたりのチャンピオンの可能性があるかぎり、メルセデスはその双方を平等に扱い続けるだろう。ちなみにアントネッリはハミルトンに41ポイント差をつけてランキング首位に立っており、ラッセルはハミルトンから9ポイント遅れである。

一方コンストラクターズ選手権でメルセデスは、フェラーリに72ポイントもの大差をつけており、そのリードには余裕がある。

■VSCがなければ、バルセロナでのハミルトン優勝はなかった？

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

メルセデスはバルセロナ-カタルニアGPで今季初めて勝利を逃した。アリソン曰く、フェラーリはアップデートを投入したことでパフォーマンスが上がったと感じたというが、それでもバーチャル・セーフティカー（VSC）がなければ、メルセデスが負けることはなかったのではないかと考えているようだ。

「全体的に見て、残念な週末だった。表彰台には上がれたが、開幕からずっと連勝していたのに、今回は1台がリタイア、1台が2位という結果だったのだから。決して期待していたような週末にはならなかった」

そうアリソンは語った。

「ジョージの最初のスティントは、非常に好調だった。しかし続く第2スティントで失速し、ルイスに3ストップ作戦を許してしまった。我々にはそれに匹敵するようなペースがなかった」

「もしVSCがあのタイミングで出なかったとしたら、ルイスが優勝するのはかなり難しかっただろう。しかし我々としては、VSCの有無に左右されることのないレースを展開したかった。つまり全体的に見て、我々はそれに必要なだけの速さを発揮できなかったということだ」

アリソンは、今後のトップ争いは、アップデートを投入するタイミングと、その新パッケージの有効性に大きく左右されることになるだろうと予想している。

「フェラーリは今回、かなり大規模なアップデートを持ち込んできた」とアリソンは言う。

「今の状況で最も顕著なのは、今のレギュレーションがまだ施行されて間もない

ということだ。我々のマシンは他のチームよりもパフォーマンスの面で少し先行していて、そのリードをここ数戦にわたって維持できている。しかしレギュレーションが施行されたばかりだということは、まだパフォーマンスを向上させるための策を見つけるのが、比較的簡単だということだ。レギュレーションがまだ十分に検証され尽くされてはいないため、効果的な策を見つけるのが難しい段階なのだ」

「そしてアップデートパッケージ、特に大規模なアップデートパッケージは、シーズン序盤に我々のマシンと他のチームとの間にあった差を埋めるだけの価値がある。つまり、フェラーリがアップデートを投入し、我々が何の対策も講じなかったら、これまで余裕があると感じていた差は一気に縮まるだろう。今まさに、そういう状況が起きていると思う」

「もちろん、丸腰で戦うわけにはいかない。いずれ我々のマシンにも、アップデートが施されるだろう。ファクトリーでの開発のペースを常に高い水準に保ち、十分な開発が進み、かつ我々にとって適切なタイミングでそれを活用することができれば、シーズン最初に手にしていたようなアドバンテージを、再び取り戻せるはずだ」