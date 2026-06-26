PUトラブルが続いたメルセデス、オーストリアで対策品を投入。チームオーダーの発動条件も明確に
アンドレア・キミ・アントネッリは、バルセロナ・カタルニアGPでリタイアに至った原因を説明するとともに、メルセデスがオーストリアGPでパワーユニットの信頼性向上策を導入することを明らかにした。
F1バルセロナ・カタルニアGPでトラブルによりリタイアに終わったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、メルセデスがオーストリアGPで信頼性問題の対策を施したパワーユニットを投入すると述べた。
オーストリアで行なわれたインタビューでアントネッリは、メルセデスがここ最近のトラブルを受けて改良したバッテリーパックを携えた新型パワーユニットを持ち込んでいると説明した。そしてバッテリーの問題はバルセロナのアントネッリだけでなく、カナダGPでジョージ・ラッセルをリタイアに追い込んだ原因でもあったという。
「実は、この問題は以前から兆候が出ていた」とアントネッリは言う。
「マイアミGPのFP1ですでに少しトラブルがあり、その後モントリオールではジョージがリタイアした。それで僕たちはかなりのポイントを取りこぼしてしまった」
「（バルセロナでは）ある部品の温度が突然急上昇し、その結果としてバッテリーに異常が発生したのは確かだ。でもカナダでは状況はまったく違っていた。もっと気温が低かったからね」
メルセデスは、バッテリーパックに対してソフトウェアのアップデートと細かなハードウェアの調整を施した。ただしアントネッリは、これらはあくまで信頼性向上のための通常の対策であり、救済措置として性能向上のアップデートができる“ADUO”は活用していないと強調した。
「ライバルからのプレッシャー」がない時はバトル可能
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
バルセロナではフェラーリのルイス・ハミルトンに勝利を奪われ、開幕からの連勝がストップしたメルセデス勢。ハミルトンが3ストップ作戦を採用した一方で、2ストップを選択した判断に疑問を呈する声もパドックではあがっていたが、アントネッリは「シミュレーションでは2ストップの方がわずかに速いという結果だった」と説明する。
「それに、こうした計算は常にクリーンエアを走れることを前提にしている。実際のレースでは、それ以外にも考慮すべき要素がたくさんある」
一方でチーム代表のトト・ウルフは、レース中にアントネッリとラッセルが争ったことがタイムロスに繋がったと指摘しており、これはチームとして決して望ましいものではなかったと述べていた。
「その件についてはミーティングがあり、トトもハッキリとした方針を示した」とアントネッリ。条件付きでチームオーダーが出されることもあると明かした。
「もしバルセロナのように、ライバルにプレッシャーをかけられている状況になった場合は、チームオーダーが出される。特にどちらか一方のマシンのペースが明らかに速い場合はそうだ」
「逆に、他チームからプレッシャーを受けていない状況であれば、モントリオールの時のように、お互い自由にレースをすることができる」
今後は5週間で4レースという、夏休み前の非常に重要な連戦が控えているが、アントネッリは最後にこう語った。
「これからのサーキットは、どれも僕たちのマシンに合っていると思う」
「これまでは、古いアスファルトでグリップの低いコースで主に苦戦してきた。その点では、レッドブルリンクは非常に暑くなるとは思うけど、バルセロナよりは僕たちに有利なコースになるはずだ」
「ここはブレーキからエンジンまで、マシン全体にとても厳しいサーキットだ。特に標高が高いので、空気中の酸素も少ない。そういう意味でも、新しいパワーユニットを投入できるのは間違いなく良いニュースだね」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
メルセデスはラッセルもアントネッリも贔屓しない！ テクニカルディレクター「我々にとって重要なのはコンストラクターズタイトルだ」
メルセデス、熟考の時。難敵ハミルトンに完敗で浮上するチームオーダー発令の可能性……ロズベルグは「ラッセルに気を遣いすぎていた」と指摘
メルセデス、モナコGP再審請求取り下げの理由を説明「これ以上の追求は、チームにも競技にも資するものではない」
メルセデス最大の弱点はバッテリー？ 本格対策に向けチームはフル稼働「同じ部分に起因したトラブルのようだ」
メルセデス、F1モナコGPの再審請求を取り下げ。ラッセルのペナルティ撤回を諦める
トト・ウルフは「賢すぎる」からフェルスタッペン獲得はない！ 元ハースF1代表の見解
最新ニュース
エヴァン・ジルテール、スーパーフォーミュラ富士テストにB-Maxから参加へ。今季はSFLで既に3勝「来季に向けた参戦の可能性を探る」
ガスリー、ようやくモナコGPの3位トロフィーを手に。再審請求でペナルティ取り消しを勝ち取る「最高の1日！」
PUトラブルが続いたメルセデス、オーストリアで対策品を投入。チームオーダーの発動条件も明確に
ハミルトン、復活果たした今だから明かす昨季のケガ「テスト中のクラッシュで9週間くらい何もできなかった」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。