PUトラブルが続いたメルセデス、オーストリアで対策品を投入。チームオーダーの発動条件も明確に

F1バルセロナ・カタルニアGPでトラブルによりリタイアに終わったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、メルセデスがオーストリアGPで信頼性問題の対策を施したパワーユニットを投入すると述べた。

オーストリアで行なわれたインタビューでアントネッリは、メルセデスがここ最近のトラブルを受けて改良したバッテリーパックを携えた新型パワーユニットを持ち込んでいると説明した。そしてバッテリーの問題はバルセロナのアントネッリだけでなく、カナダGPでジョージ・ラッセルをリタイアに追い込んだ原因でもあったという。

「実は、この問題は以前から兆候が出ていた」とアントネッリは言う。

「マイアミGPのFP1ですでに少しトラブルがあり、その後モントリオールではジョージがリタイアした。それで僕たちはかなりのポイントを取りこぼしてしまった」

「（バルセロナでは）ある部品の温度が突然急上昇し、その結果としてバッテリーに異常が発生したのは確かだ。でもカナダでは状況はまったく違っていた。もっと気温が低かったからね」

メルセデスは、バッテリーパックに対してソフトウェアのアップデートと細かなハードウェアの調整を施した。ただしアントネッリは、これらはあくまで信頼性向上のための通常の対策であり、救済措置として性能向上のアップデートができる“ADUO”は活用していないと強調した。

「ライバルからのプレッシャー」がない時はバトル可能

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

バルセロナではフェラーリのルイス・ハミルトンに勝利を奪われ、開幕からの連勝がストップしたメルセデス勢。ハミルトンが3ストップ作戦を採用した一方で、2ストップを選択した判断に疑問を呈する声もパドックではあがっていたが、アントネッリは「シミュレーションでは2ストップの方がわずかに速いという結果だった」と説明する。

「それに、こうした計算は常にクリーンエアを走れることを前提にしている。実際のレースでは、それ以外にも考慮すべき要素がたくさんある」

一方でチーム代表のトト・ウルフは、レース中にアントネッリとラッセルが争ったことがタイムロスに繋がったと指摘しており、これはチームとして決して望ましいものではなかったと述べていた。

「その件についてはミーティングがあり、トトもハッキリとした方針を示した」とアントネッリ。条件付きでチームオーダーが出されることもあると明かした。

「もしバルセロナのように、ライバルにプレッシャーをかけられている状況になった場合は、チームオーダーが出される。特にどちらか一方のマシンのペースが明らかに速い場合はそうだ」

「逆に、他チームからプレッシャーを受けていない状況であれば、モントリオールの時のように、お互い自由にレースをすることができる」

今後は5週間で4レースという、夏休み前の非常に重要な連戦が控えているが、アントネッリは最後にこう語った。

「これからのサーキットは、どれも僕たちのマシンに合っていると思う」

「これまでは、古いアスファルトでグリップの低いコースで主に苦戦してきた。その点では、レッドブルリンクは非常に暑くなるとは思うけど、バルセロナよりは僕たちに有利なコースになるはずだ」

「ここはブレーキからエンジンまで、マシン全体にとても厳しいサーキットだ。特に標高が高いので、空気中の酸素も少ない。そういう意味でも、新しいパワーユニットを投入できるのは間違いなく良いニュースだね」