メルセデス、ラッセル＆アントネッリのコンビを来季も継続へ。ウルフ代表「変更したいとは思っていない。ドライバーにもそう伝えた」
メルセデスは、2027年もドライバーラインアップを継続するつもりだとしており、マックス・フェルスタッペン加入の噂に終止符を打った。
メルセデスのトト・ウルフ代表は、2027年シーズンのF1でもジョージ・ラッセルとキミ・アントネッリのコンビを変更するつもりはないと明言した。
メルセデスのドライバーラインアップに関しては、4度のワールドチャンピオンであるマックス・フェルスタッペンが加入するのではという噂が根強く囁かれてきた。フェルスタッペンはレッドブルと形式上は2028年までの契約を結んでいるが、複数の契約解除オプションが存在することから、こういった噂に繋がった。
しかし昨シーズンに関しては、その離脱条項が適用されることはなく、フェルスタッペンは2026年もレッドブルに残留することを表明して事なきを得た。ただ、それでもなお、水面下では移籍の噂が消えることはなかった。
そして新レギュレーションとなった2026年に、メルセデスは圧倒的なパフォーマンスを見せている。ここまで7戦6勝で、アンドレア・キミ・アントネッリがランキング首位、ジョージ・ラッセルが3番手につけている。ウルフはこのラインアップを変更する必要はないと述べており、フェルスタッペン加入の噂は否定された形だ。
Sky Sportsに2027年のドライバーラインアップについて質問されたウルフは、次のように答えた。
「我々は変更したいとは思っていない」
「ジョージにもそう伝えた。このラインアップは我々にとっても良いものだと考えているし、ふたりには満足している」
この発言の数日前には、ラッセルが来季メルセデスで「100％走る」と断言したばかり。彼も一時はシート喪失の危機かと言われていたが、チーム共々憶測を一蹴した形だ。
そんなラッセルは、昨年こそルーキーのアントネッリを一貫して上回る成績を残していた一方、デビュー前から神童と呼ばれていたアントネッリの才能が今季開花。第2戦中国GPでの初優勝以来、5戦連続で優勝を飾ってみせた。F1参戦8年目を迎えるラッセルは不運なども重なってアントネッリに50点差をつけられている。
それでもウルフは、豊富な経験を持つラッセルがタイトル争いに戻ってくると確信している。
オーストリアGPでは、FP1、FP2共にアントネッリが最速タイムを記録しながらも、FP3ではラッセルがトップタイムを奪った。このセッションの直後、ウルフはこう語った。
「彼はうまく対処している。ここ昨日から苦戦している様子もあったが、最終的には最速タイムを出してきた」
「ほんの僅かな差の世界なんだ。大切なのは、自分に自信を持ち、自分のドライビングを信じること。そして、セッティングに関する判断を信頼することだ。そうすれば、あとはシンプルで、ただ走るだけだ」
「彼は自分の速さや能力を誰かに証明する必要はない。我々は彼にスピードと実力があることを十分理解している」
ラッセルはウルフ代表の「ただ走るだけでいい」というアドバイスを力に、予選でも躍動。アタック中にはフェルスタッペンのクラッシュによって最終セクションで減速を強いられるも、それでもトップタイムを更新して今季4度目のポールポジションを手にした。
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