財布の紐はきっちりと！　メルセデスF1、”財務”担当エンジニアでアップデートの価値を分析

Listen to this article

F1は2021年からファイナンシャル・レギュレーションを新たに導入。各チームの予算を制限している。これにより、ビッグチームが潤沢な予算にまかせて開発を行なうことができなくなり、パフォーマンス格差を縮小することがその狙いだ。

制限を超過した場合はペナルティを受けることになるため、メルセデスやフェラーリ、レッドブルといったチームは人員の再配置などを進めた。

またメルセデスは、マシンの開発とアップグレードに関する支出を厳密に管理するために、ファイナンシャル・エンジニアを使ってシーズン中のアップデートを記録しているという。

The Mercedes team on the pit wall

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images