F1 シンガポールGP

本当に？ ピット作業15年ぶり担当のスタッフも……それでも最速メルセデスの”精度”「チームのレベルの高さを示している」

過密になった今のF1のスケジュールは、スタッフ全員に身体的な負担をかける。メルセデスはこの対策として、シンガポールGPでピットストップ時のクルーを一部交代。中には15年ぶりにピット作業を担当したスタッフもいたという。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/10/22 10:53

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Peter Fox

現在のF1は、年間で24戦を開催するスケジュールとなっている。そのため帯同するスタッフにも大きな負担がかかるが、メルセデスはシンガポールGPで一部のスタッフを入れ替えたという。中には、15年ぶりにピット作業を担当することになったスタッフもいたが、問題なく任務をこなしたという。

2026年のF1は、当初24戦のスケジュールが組まれていた。サウジアラビアGPが中止となったため、レース数は1戦減って23戦となったものの、その代わりシーズン終盤は、3週連続開催が3回続く過酷なスケジュールとなっている（中東での最終2戦が予定通り開催されれば……ということにはなるが）。

その3連続3連戦のうち、アゼルバイジャン、マレーシア、シンガポールという最初の3連戦が終了。メルセデスはランキング首位のアンドレア・キミ・アントネッリが優勝こそなかったもののしっかりとポイントを積み重ね、チームメイトでありランキング2番手でもあるジョージ・ラッセルとの差を81ポイントから102ポイントへと広げた。またコンストラクターズランキングでもメルセデスは、2番手のフェラーリに134ポイント差をつけている。

こうした状況の中メルセデスは、チームメンバーが過酷な労働スケジュールに苦しむ中でも、運営のレベルを維持しようと務めている。

「もちろん、チームとしてはドライバーズチャンピオンシップを獲得するという目標もある。それ以上に重要なのは、コンストラクターズチャンピオンシップだ。ここ数戦、レッドブルとフェラーリに遅れをとってしまっている」

メルセデスの副チーム代表であるブラッドリー・ロードはメルセデスのポッドキャスト番組に出演した際、そう語った。

「確かに大きなアドバンテージはあるが、まだ獲得できると決まったわけじゃない。とにかく2台のマシンをできるだけ上位で完走させることに集中する必要がある。当たり前のことにように聞こえるかもしれないが、それが毎レースの私たちの仕事なのだ」

「そして、直近の3連戦で見せたような、効率的でスムーズなチーム運営を維持することも重要だ。ガレージ内のコンディション、気温、湿度など、あらゆる面で最も過酷な3レースだったと言えるだろう」

そしてメルセデスは、ピットクルーのメンバーを変更したことも明かした。

「シンガポールでは、ピットクルーのメンバーに変更があった。中には、15年間実戦でピットストップを行なっていなかったメンバーもいた。怪我などがあった時のために、交代要員としては帯同していたんだけどね。それでも、ピット作業は最速だった。2週連続で最速ピットストップを達成したんだ」

「これは、チームの運営のレベルの高さを示している。シーズン終盤の厳しい戦い、家族と離れて長距離移動を強いられる時期に、こういう結果が出せるのは本当に心強い。信じられないほど高いレベルで、チームが運営されている。ガレージのメンバー、そしてピットストップのクルーにとって、可能な限り全てのレースで完璧なピットストップを実現できたことは、大きな功績と言えるだろう」

確かにメルセデスの今季のピットストップの速さは、目を見張るものがある。ピットレーンの通過時間での比較で言えば、17戦中8戦で最速タイムをマークしているのだ。

この他フェラーリとアウディが3回ずつピット作業の最速を記録した。

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