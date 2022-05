【ギャラリー】F1マイアミGPの新設サーキットと”ニセ”マリーナの様子を現地からお届け

Listen to this article

A view of the track

ターン3からターン1方向を見る。マイアミGPのチケットは高額なのにも関わらず、わずか40分で完売。奥に見えるグランドスタンドには、多くのファンが詰めかけることだろう。

Setting up a stage outside the Hard Rock Stadium

サーキットの中心にあるNFL『マイアミ・ドルフィンズ』の本拠地、ハードロックスタジアム前にある特設ステージ。現地5月4日の夜にはオープニング・パーティーが開催され、ドライバーやチーム代表が登壇し、DJ Kygoによるパフォーマンスが行なわれた。

A view of the circuit

ターン5にはメルセデス(左手前)とフェラーリ(左手奥)のホスピタリティ施設が設置されている。近年アメリカ市場でのF1人気が高まっていることから、今回は多くのVIPゲストが訪れることだろう。

A boat on the water

ターン6~8のインフィールドに設置されているモナコスタイルのマリーナ。数隻のヨットがドッキングされているが、その”海面”は水面の模様をしたハリボテ。泳ぐことはできないが、海の上を歩く体験は可能だ。

A view of the track with cable cars above

