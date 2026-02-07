シューマッハー初勝利のベネトンB192、約9億4400万円で落札！ 予想15億には届かず
ミハエル・シューマッハーが初めてF1で勝利したマシンであるベネトンB192がオークションに出品され、約9億4400万円という高額で落札された。
ブロード・アロー・オークションズに出品されたベネトンB192が、508万2000ユーロ（約9億4400万円）で落札された。
このベネトンB192は、F1で7度チャンピオンに輝いたミハエル・シューマッハーが、1992年にキャリアで初めて勝利したマシン。当時マーティン・ブランドルとコンビを組んでいたシューマッハーは、このB192のシャシーナンバー5を駆ってベルギーGPで初のF1優勝を達成した。
フォード製3.5リッターV8エンジンを搭載し、印象的なイエローとグリーンのカラーリングをまとったこのマシンは、シューマッハーとブランドルの2人で表彰台11回、1勝、ファステストラップ2回を記録している。
オークションへの出品にあたっては、落札額が推定850万ユーロ（約15億5000万円）とも言われていたが、落札価格はそれを下回る約9億4400万円となった。とはいえ、非常に高額な落札価格だったことに変わりはない。
1992 Benetton B192 of Michael Schumacher
Photo by: Broad Arrow Auctions
初勝利後、シューマッハーは「本当に言葉では表現できない。まさに信じられないことだ」と語っていた。
なお2022年に、スカイスポーツF1の特集に出演したブランドルは、1992年シーズンとベネトンB192を次のように振り返った。
「30年前、1992年のF1シーズンは今とはまったく違って見える」
「グランプリはわずか16戦しかなかったが、16チームが参戦し、合計39人のドライバーが予選に挑んでいた」
「ウイリアムズFW14Bは打倒すべきマシンであり、獅子だけが手なずけられるような技術の傑作だった。”レッドファイブ”のナイジェル・マンセルは9勝を挙げ、8月半ばにはすでに世界王者になっていた。今では考えられないことだ」
「ミハエル・シューマッハーと私は、比較的ベーシックだが非常に効率的なベネトンB192で、ウイリアムズに挑むべく全力を尽くしたんだ」
