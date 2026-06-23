ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため

元F1ドライバーであり、2025年のル・マン24時間レースで総合優勝を飾ったロバート・クビサ。彼にとって、フェラーリのハイパーカーでレースを制することは大きな意味がある。

2006年シーズン後半にF1デビューを果たして早くから頭角を現し、2008年には優勝、ポイントリーダーも経験したクビサのレースキャリアを大きく揺るがすことになったのが、2011年2月のラリー事故。趣味の一環で参加したイタリアのロンド・ディ・アンドラ・ラリーで大クラッシュしたクビサは、右腕と右脚に後遺症が残る重傷を負った。その結果、クビサはルノーから参戦予定だった2011年シーズンを棒に振っただけでなく、その先のF1キャリアも台無しにしてしまった。

当時は知られていなかったが、実はクビサは2012年に向けてすでにフェラーリと契約を交わしていた。しかしラリーのアクシデントによってその契約は破談となり、彼は1年半レースから離れただけでなく、再びF1マシンに乗り込むまでには実に6年を要することとなった。そして2019年にはウイリアムズからF1復帰を果たすが、チームの戦闘力不足もあり目立った成績は残せなかった。

その後クビサは耐久レースに転向。2025年にはAFコルセのドライバーとして非ワークスのフェラーリ499Pを駆り、フィル・ハンソンとイェ・イーフェイと共にル・マン24時間総合優勝を成し遂げるのであった。

2026年のル・マンを前に、Autosportの読者から寄せられた質問に答えたクビサは、F1のスクーデリア・フェラーリとの契約が幻になった過去を持ちながら、フェラーリでル・マンを制した感想について問われると、こう語った。

「まず明確にしておきたいのは、僕はフェラーリのドライバーではなく、フェラーリ499PをドライブしているAFコルセのドライバーだということだ」

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson Photo by: Marc Fleury

「もちろん状況は少し違うので、フェラーリF1ドライバーになろうとしていた当時と比較することはできない。ハイパーカーカテゴリーを軽視するつもりはないけど、F1に参戦している時は常にふたつのことを目標にしていたんだ。ひとつはいつの日かワールドチャンピオンになるか、もしくはチャンピオン争いをするか。もうひとつは、フェラーリのF1ドライバーになることだった」

「結局そのどちらも達成できなかった。フェラーリのF1ドライバーに関してはあと少しのところまでいっていたのに、事故のせいで実現しなかった」

「もちろん比較はできないけど、2023年の終わりにAFコルセで走る決断をした理由のひとつは……以前の質問でも答えたように、事故に関する悪い記憶はすべて乗り越えたつもりだった。その中でひとつだけ自分の心を揺さぶり続けるもの、心の傷として残っているもの、そしておそらく最大の心残りだったものは、フェラーリのF1マシンに乗ることができなかったことだ」

「僕がAFコルセで走ることにイエスと言った理由のひとつは、もしフェラーリのハイパーカーをドライブするチャンスを逃したら後悔するだろうと思ったからだ。もちろん技術的な理由もあるけど、やっぱり感情的な側面が大きかった」

「そういう考え方はあまりしないかもしれないけど、僕の場合はそれが長い間心の傷になっていたから、そういった考えに至ったんだ」