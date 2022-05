史上最大の2022年型F1マシン。モナコの「コースが狭まったように感じるだろう」とマグヌッセン

ハースのケビン・マグヌッセンは、2022年のモナコGPはこれまでとは異なる挑戦になると考えている。

2022年からF1はテクニカルレギュレーションが大幅に変更され、マシンはダウンフォースの大半をグラウンドエフェクト効果によって生み出す形となった。そのため、例えばフロントウイングは大きく、幅も若干ながら広くなったものの形状は実にシンプルになり、ここで発生するダウンフォース量は低下……しかも車重は著しく重くなっている。その結果、基本的にはアンダーステア傾向になっているものと考えられる。

2022年シーズン第7戦の舞台モナコGPは、全コース上最もコース幅が狭く、しかも曲がりくねったコース。アンダーステアとなり、幅が広くなったマシンにとっては苦手なコースと言えそうだ。

モナコを攻略する上では、今季のマシンのアンダーステア傾向にどう対処するかが最大の課題になるのではないか? そう尋ねると、マグヌッセンはこう答えた。

「そうかもしれないけど、マシンは車幅も広くなっている……コースが狭まったように感じるだろうね」

「視界も悪くなっている。今年はエイペックスもあまり見えていない。よりチャレンジングになると思うよ」

今季からタイヤの直径が大きくなった上、フロントタイヤの上にはウイングレットが装着されており、マグヌッセンが言う視認性の問題は、シーズン開幕前から指摘されていた。

一方で、フェラーリのシャルル・ルクレールは「今年のマシンでも視界が問題になるとは思わないし、少なくとも僕としてはそうじゃない」とも述べている 。

A scenic view of the exit of the Tunnel and the approach to the Nouvelle Chicane

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images