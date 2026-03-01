新時代迎えたF1のオーバーテイクは減る？　増える？　ドライバーたちの意見は様々

F1のレギュレーションが大きく変更されてから、まだ1レースも開催されていないが、DRSが廃止されてオーバーテイクが容易になるのか、困難になるのかという議論がすでに始まっている。

バーレーンでの6日間のテストと、それに先立つバルセロナでのシェイクダウンでは、決定的な手がかりはほとんど得られなかった。

チームは我々メディアよりも多くのデータを持っているが、開幕戦の舞台であるメルボルンで全員が限界までプッシュしたときに何が起こるかは、彼らにもまだ分からない。それでも、一部のドライバーは異例ながら、プレシーズンテストでオーバーテイクに挑戦した。新たな感覚を試した。

しかしドライバーたちの第一印象は一致していないようだ。

ラッセル：乱気流は減ったが、エネルギーの重要度は増した

メルセデスのジョージ・ラッセルは、この問題について最も分析的な見解を示した人物の一人だ。彼の見方は、空力特性の変化によって確かにプラスの影響が生まれるというものだ。

「ダウンフォースが少なくなり、乱気流も少なくなるため、他のクルマをよりうまく追従できるのは間違いない」と彼は説明した。

しかしラッセルは、本当の差別化要因は乱気流ではなく、クルマとドライバー間のエネルギーマネジメントのばらつきだと考えている。

新しいレギュレーションではDRSが廃止され、MGU-Kの電力供給 (最大350 kW) に基づくオーバーテイクモードに置き換えられる。このモードは時速290 kmを超える場合にのみアクティブになり、その有効性はバッテリーの状態に直接依存する。

ラッセルはこれによりバトルの性質が変わると考えている。

「今年の違いは、空気力学的な乱流よりも、各ドライバーがいかにエネルギーを管理するかによって生まれるだろう」

彼は特に、メルボルンやジェッダのような長いストレートを持つサーキットを、レースが「興味深いもの」になる可能性のあるシナリオとして挙げている。

ルクレール「オーバーテイクはとても難しかった」

ラッセルは戦略面で楽観的な見方をしているが、フェラーリのシャルル・ルクレールはより直接的な態度を示した。

ルクレールはテスト中に何度かオーバーテイクをする機会があったものの、特に自信は持てなかったようだ。

「オーバーテイクを試みた数少ない場面では、非常に難しかった。今年は大きなチャレンジになるだろう」

ルクレールのこの発言は、何ヵ月もの間パドックで広まっていた疑念をさらに煽るものだ。前を走るマシンもエネルギーをマネジメントし、ディフェンスのためにブーストをすることができるからだ。

バトルをしている2台に十分なバッテリー残量がある場合、後ろのマシンのみがリヤウイングを開いて即座に人工的なギャップを作り出すDRSよりも、速度差が小さくなる可能性がある。

ガスリーは結論を急がず

一方、アルピーヌのピエール・ガスリーは、性急に結論を出さないことを選んだ。

「オープンな姿勢で、どうなるか見守る必要がある。マシンを追いかける経験がまだ足りないので、多くを語ることはできない」

ガスリーはフィーリングはこれまでとは異なるだろうし、ドライバーたちはレースで「異なるアプローチ」を取らなければならないかもしれないと認めているが、判断を下すにはまだ早すぎると主張している。

そして彼は間違っていない。

バッテリーの要素がすべてを変える可能性がある

大きな疑問は、このシステムがDRSよりも強力か劣るかということだけでなく、それがいつ強力になるかということだ。

理想的な状況（攻撃側のバッテリーが満タン、防御側のバッテリーが低い）では、DRS時代よりもさらに顕著な速度差が見られる可能性がある。しかし、両者がエネルギーをうまく管理すれば、その影響は相殺される可能性がある。

最終的に、2026 年のオーバーテイクは、スリップストリームや空力だけに依存するのではなく、より複雑なもの、つまりラップごとのエネルギー戦略に依存することになる。

そしてそれはこれまでとは異なるタイプのレースへの扉を開く。より戦術的で、より変化に富み、おそらく予測不可能になるだろう。

メルボルンでスタートまでが切られるまで最終的な答えは出ないだろう。バーレーンでのテストで一つ明らかになったことがあるとすれば、それはオーバーテイクに関する議論はまだ始まったばかりだということだ。