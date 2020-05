■私の仕事

私は『Ziggo Sport』のカメラマンだ。私が半分のレースを担当し、同僚のウーター・コイストラがもう半分を担当している。大抵は交互にやっている。

オランダのテレビ視聴者が自宅で見ることのできるFOM管轄の公式映像は、我々からの映像のみである。我々はドライバーのインタビューや、レース前に見られる映像などを撮影している。

主にパドックとピットレーンで撮影している。日曜はグリッドに行くことも許可されているが、それを撮影するのはとても楽しい。そこにいる誰もが週末の総仕上げのために働いているからだ。

私はマックス・フェルスタッペンがグリッドにやってきてマシンを離れるところを撮影している。そしてレースが始まる前に短いインタビューを行なう。それは非常にエキサイティングな瞬間でもある。

ここ数年、我々はオランダのスタジオと中継を繋いでいる。そして我々はグリッド上で数分間ライブ中継を行なう。

Max Verstappen and Daniel Ricciardo talking to the TV crews.

Photo by: Sutton Motorsport Images