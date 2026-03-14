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ラッセルを襲ったミステリー…… 原因不明のトラブルがマシンを停めた。でもなぜだか復活「バッテリーは空だったのに、2番手なんて上出来」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1中国GPの予選で2番手となったが、本当に紙一重の結果であったようだ。

Stuart Codling Ronald Vording
編集:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

　F1中国GPの予選で2番手となったメルセデスのジョージ・ラッセルは、Q3でマシントラブルに見舞われ、あわやアタックできない状況に陥るところだった。このトラブルについては、メルセデスとしても解明できていないようだ。

　ラッセルにとって中国GPの予選は、決して順調ではなかった。Q2ではフロントウイングが破損し、Q3ではアウトラップでコース上に一時ストップ。そんな中をなんとか戦い抜き、フロントロウ2番手を手にした。

　Q3でラッセルのマシンは、ガレージから出たタイミングでアンチストール・モードに入ってしまい、コース上で一時停止。再始動することはできたものの1速ギヤにスタックしてしまった。

　低速走行でガレージに戻ったラッセルだったが、チームはトラブルを解決できず。昔ながらの方法……つまりマシンの電源を一旦落とし、再起動するという手法に頼るしか無かった。そして様々な設定を試したり、ステアリングホイールを交換したり、再度リセットしたりしたという。

　それでもマシンを再起動させた時も、ギヤは1速にスタックしたままだったらしい。しかしもう一度再起動を試したところ、なぜかギヤはニュートラルに戻り、ギヤチェンジも正常にできるようになったという。この時点でQ3は残り2分半ほど。ラッセルは急いでコースインしてアウトラップを走り、1発のアタックにかけた。そしてチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリから0.222秒遅れの2番手タイムを記録した。

　チームとしてはこのトラブルの原因について、引き続き調査中としている。

「Q2の終盤から、本当にクレイジーなセッションだった」

　ラッセルはそう語った。

「フロントウイングが壊れたんだけど、チームは本当に壊れたのか確信を持てずにいたんだ。僕は壊れていると確信できていたんだけどね。それでフロントウイングの交換を巡って、少し焦りがあった」

「そしてコースに出た途端、何かがおかしいと感じた。コース上でクルマを停めて、再始動しようとしたんだけど、エンジンがかからなかった。その後エンジンがかかったんだけど、今度はギヤチェンジができなかった」

「でもギリギリのところでコースに戻ることができた。タイムが出せなければ10番手に終わっていた可能性もあったから、今こうしてここにいられることが本当に嬉しいよ」

　ラッセルはQ3最後のアタックに向けてガレージを出たタイミングがギリギリであったため、アタックのための準備は、そのアウトラップ1周のみで整えねばならなかった。

「できる限りのベストを尽くしたと思う。でも、アタックを始めるタイミングでバッテリーは空だったし、タイヤも冷えていた」

　そうラッセルは自身のアタックを説明した。

「でもさっきも言ったように、今こうしてここにいられることにとても感謝している。とにかくタイムを出すことだけを目指していた」

「キミが本当に強いのは分かっていたし、僕のセッティングも最適には程遠かった。だからとにかく、マシンをフィニッシュラインまで走らせ、まずまずのスタート位置を確保することだけを目指していた」

「バッテリーもタイヤの温度も分からない状態でアタックを始めたのに、2番手というのは予想以上に良かった。もっと下位になると思っていた」

 
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