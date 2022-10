ハースF1、アメリカ企業のタイトルスポンサー獲得もドライバー選択に影響ナシ「アメリカ人を乗せるという圧力はない」

Listen to this article

アメリカに籍を置くハースF1チームは、サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(COTA)で行なわれる母国アメリカGPを前に、アメリカ・テキサスに本拠地を置く国際的送金ネットワーク『マネーグラム』と新たなタイトルスポンサー契約を結んだことを発表。パートナーシップは2023年から開始され、契約は複数年に渡るモノだと明かされている。

アメリカ市場での”F1旋風”もあり、直近ではレッドブル・グループがインディカードライバーのコルトン・ハータの獲得を画策するなど、アメリカ人F1ドライバー誕生がさらなるF1人気拡大の追い風となると多くのチーム代表が認識している。

ハースF1は来季シートの一席が確定していないチームのひとつ。候補としては、ニコ・ヒュルケンベルグやアントニオ・ジョビナッツィの名前がリストアップされており、ミック・シューマッハー残留の可能性をチーム代表のギュンター・シュタイナーは排除していないものの、離脱が濃厚と見られている。

ケビン・マグヌッセンとコンビを組むのは誰になるのか、様々な推測が飛び交う中でハースF1はアメリカ企業とのタイトルスポンサー契約締結に至ったものの、今回の契約がドライバー選択に影響を与えることはないようだ。実際、マネーグラムのトップはドライバーの選定をチームに一任すると認めている。

「我々の立場から言うと、ギュンターを全面的に信頼している」

マネーグラムのマーケティング部長であるグレッグ・ホールはそう語る。

「それは我々が決めることではない。そして彼らがどのような決断を下そうとも、我々はそれを楽しみにしている」

シューマッハー残留の可能性について訊かれたアレックス・ホームズ会長兼CEOも、ドライバー選択にマネーグラムが影響を与えることはないと示唆している。

「我々は役に立ちたいし、チームに加わりたい。正しいブランド・アピアランスと、正しいパートナーシップをグローバルに展開していきたいのだ」

そう彼は語る。

「もちろん、ドライバーはその中で大きな役割を担っている。今朝、ミックと少し話ができて良かった。彼は素晴らしい若手ドライバーだね」

「その点(ドライバー選択)では、ギュンターの指示に従うことになるだろう。チームで走るドライバーなら誰にでも、我々は世界一のサポートを与えるつもりだ」

Haas presented MoneyGram as its new title sponsor from 2023 onwards.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images