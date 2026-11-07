F1 メキシコシティGP

ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった

現役時代ハミルトンのチームメイトを務め、2016年にはF1王者に輝いたロズベルグが、激化するフェラーリ勢のチームメイト対決について言及した。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/07 10:54

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールのチームメイト同士のバトルが激化している。このことについて、かつてメルセデスでハミルトンと激しいバトルを繰り広げたニコ・ロズベルグは、フェラーリはふたりのドライバーをうまくコントロールできていないと示唆した。

ハミルトンは昨年からフェラーリに加入。その1年目こそ苦しんだが、在籍2年目となる今シーズンは勢いを取り戻し、優勝を手にするなどランキング2番手を争っている。

しかしここ数戦、チームメイトであるルクレールとのコース上でのバトルが激化。特に前戦メキシコシティGPでは、1-2体制を築いた1周目に激しいバトルを繰り広げた結果ポジションを落とし、1-2フィニッシュどころか優勝も逃した。

ハミルトンもチーム代表のフレデリック・バスールも、この件を問題視。チーム内でしっかりと話し合う必要があると語り、実際に木曜夜に話し合いを行なったようだ。

この状況について、かつてハミルトンのチームメイトを務めたロズベルグが、自身の見解を語った。ロズベルグは2013年から4年間、メルセデスでハミルトンのチームメイトを務めた人物だ。激しいチームメイト同士の戦いを制して2016年にチャンピオンを獲得すると、シーズン終了直後に電撃引退を表明した。

そのロズベルグは、現在もフェラーリの対応が十分ではないと考えている。

ロズベルグは2016年のモナコGPを例に挙げ、いくら優勝を争うふたりであっても、時にはチームとして協力し合う必要があると語った。

「とても簡単なことだ。トト（ウルフ／メルセデスのチーム代表）が、チームとしてレースするガイドラインを明確にしてくれたからだ」

ロズベルグはポッドキャスト番組『Beyond The Grid』に出演した際にそう語った。

「非常に明確なんだ。チームがレースの優勝を逃しそうになったら、チャンピオンシップのライバルとしてではなく、チームとして走らなければいけない時がくる。それが非常に明確だった」

「モナコで僕は、バイザーが曇ってしまって視界が悪くなり、うまく走れなかった。非常に遅く、リカルド（ダニエル・リカルド／レッドブル）はどんどん遠ざかっていった。優勝を逃してしまう可能性があるのは明らかだった。だからこそチームとして走らなければいけないのは明らかで、ルイスに前を譲る必要があったんだ」

「あれは本当に痛い出来事だった。でも、事前に明確に指示されていたから、それほど悪くなかった。指示が事前に明確に出されているのは本当に重要だ。でも今のフェラーリにはそれが十分にできていない。指示が明確じゃないから、ドライバー同士で言い争いが起きてしまうんだ。とにかく明確にする必要がある」

「当時だって、完璧じゃないこともあった。それは、ホイール・トゥ・ホイールのバトルになった時にどうするかということだ。ホイール・トゥ・ホイールのバトルに関しては、誰に責任があるかを明確にするには、どれだけ詳細に規定しても不十分だ。そして僕らは、十分に詳細な規定を定めていなかった」

「僕らは努力した。ホイール・トゥ・ホイールのバトルに関する独自のルールの作成もかなり進めていた。でも細かい部分が足りず、毎回曖昧さが残ってしまった。ルイスはホイール・トゥ・ホイールのバトルにおいては非常に賢いので、100%彼の責任になることはなかった。時には100%僕の責任にされてしまうこともあった」

ハミルトンとロズベルグは、単にコースアウトしただけという事例を除けば、チームメイト時代に3回接触している。2014年のベルギーGP、2016年のスペインGP、そしてオーストリアGPだ。そのうち2戦で、メルセデスは勝利を逃している。

メルセデスは最終的に、不必要な同士討ちを避けるため、シンプルなルールを導入した。それは、同士討ちが発生した場合には、かかった費用を折半するというものだ。ロズベルグによれば、ある接触では36万ドル（約5700万円）の費用がかかったという。

そしてロズベルグは、当時メルセデスF1のノン・エクゼクティブ・チェアマンを務めていた元F1世界王者、ニキ・ラウダの存在が大きかったとも説明した。

「パディ（ロウ／当時のメルセデスのエクゼクティブディレクター）はリスク回避型の人間なんだ」

そうロズベルグは語った。

「彼は人間として、対立を避けようとする。だから、事故が起きた後の話し合いを彼に任せるのは理想的ではなかった。彼は大抵、一番楽な道を選んでしまうからね。きちんと向き合って僕らと対峙するのではなく、抵抗の少ない道を選ぶんだ。それは理想的ではなかった」

「トトとニキが関わってくれた時は良かった。特にニキは、何度も直接関わってくれた。彼は素晴らしい仲介役で、僕らはみんな彼のことを高く評価していた」

「彼は僕らひとりひとりに、少なくとも少しは自分の非を認めさせるのがとても上手かった。それが、僕らの絆を深めてくれたんだ。相手に100%非があるわけではない時、ニキは僕らふたりに『ああそうだね。その部分は同意する。でも、ドアを閉めるのは少し遅すぎたかもしれない』と言わせた。するとルイスは、『ああ、そうだね。芝生の上で少しアグレッシブすぎたかもしれない』と言ったりしたんだ」

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