重要なハズのバッテリー情報、F1の放送画面から消える？　F1のCEO「大多数のファンはそんなこと気にしていない」

F1ファンはホイール・トゥ・ホイールのバトルを見ているとき、バッテリー残量を気にしているのだろうか。少なくともF1のステファノ・ドメニカリCEOは、そうは考えていない。

2026年、F1は最大出力の約半分を電力が担う新世代パワーユニットを導入したことで、予選・決勝ともにエネルギーマネジメントがこれまで以上に重要な要素となった。

シーズン開幕戦オーストラリアGPでは、2000年代後半から2010年代前半のKERS時代と同様に、テレビ中継で各車のバッテリー残量（State of Charge／SoC）が表示されていた。しかし、新レギュレーションへの批判が高まるにつれ、その表示は徐々に姿を消していった。

現在のマシンでは、ドライバーは高速コーナーでエネルギーを節約するために全開で走れず、さらに「ヨーヨー・レーシング」と呼ばれるスタイルによって、オーバーテイクも人工的に見えるという指摘がある。その結果、視聴者は各ドライバーがどれだけエネルギーを残しているのか分からず、なぜある場面でオーバーテイクが成功したのか、あるいは防御できたのかを理解しにくくなっている。

Motorsport.comはドメニカリに対し、「バッテリー残量の表示は接近戦を理解するうえで重要な情報であり、特にアメリカではデータを多く盛り込んだ観戦体験への需要が高まっている。それにもかかわらず、なぜF1はその情報を減らす方向へ進んでいるのか」と質問した。

しかし、ドメニカリはその見方に真っ向から反論した。

「私は、実際はまったく逆だと思っている。なぜなら、人々はクルマをどう運転しているかには興味がないからだ」

「みんなが見たいのは、オーバーテイクがあるかどうか。それが大多数のファンなんだ」

「もちろん、その種のデータを重視する人たちがいることは理解している。それは非常に重要なことだ。ただ、DRSが導入された時も、人々は『どうやって抜いたのか』には興味がなかった」

Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

もっとも、この例えには違和感もある。DRSはリヤウイングが開くため、テレビ画面に特別なデータ表示がなくても誰でも使用していることが分かったからだ。

ドメニカリはさらに、ハンガリーGPで交わしたある人物との会話を紹介した。

「土曜日に、『スター・ウォーズ』の生みの親であるジョージ・ルーカスと、とても興味深い話をしたんだ。彼はハンガリーに来ていて、新しいファンがどのようにF1を見ているのかについて、とても興味深い視点を与えてくれた」

「彼の話のおかげで、もっとシンプルに見せる方法がはっきり見えてきた。新しいファンは、舞台裏で何が起きているのかを理解しているわけではない。彼らが魅力を感じるのは、とにかくアクションが多いことなんだ」

「もちろん、そうしたデータを重視する人たちには必要な情報を提供すべきだと思う。しかし、大多数の人たちは、コース上で何が起きているかを見たいだけなんだ。アクセル開度が何％なのか、ブレーキ圧が何％なのか、そうした情報には興味がない。それでどうやってオーバーテイクしたかなんて気にしていない」

さらにドメニカリは、ハンガリーGPでのバトルを例に挙げた。

「例えば、ハンガリーの1コーナーでのマックス（フェルスタッペン）とルイス（ハミルトン）の素晴らしいオーバーテイク。あれは芸術作品だと言っていい。人々が見たいのは、ああいう場面なんだ。そして、それはドライバーの技術そのものに結びついている」

ただし、この見方にも疑問も残る。あのオーバーテイクは、フェルスタッペンのレイトブレーキングによるものだったのか、それともホームストレート終盤でハミルトンがエネルギーを温存していた影響が大きかったのか――視聴者には判断材料がないのだ。

ドメニカリは最後にこう締めくくった。

「結局のところ、それはドライバーがマシンの性能を最大限引き出すための方法論なんだ。ブレーキングであれ、加速であれ、電動パワーであれ、それはクルマを速く走らせるための仕組みにすぎない」

「もちろん、一部の熱心なファンにとっては、そうしたデータは重要だ。そして、その情報自体は利用可能だ。しかし、我々が受け取っているフィードバックでは、大多数のファンはそこまで求めていない」

ドメニカリは、バッテリー残量を「アクセル開度」や「ブレーキ圧」と同列に語ることで、その重要性は一般視聴者にとってそれほど高くないという考えを示した。

少なくとも今回の発言を見る限り、テレビ中継でバッテリー残量などのエネルギーデータが積極的に表示されるようになる可能性は、当面の間は低そうだ。