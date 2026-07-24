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待望アストンBスペックマシンも“魔法”はない？　アロンソ「どんなパッケージでも2秒差は縮められない」

アストンマーティンはF1ハンガリーGPで待望の大型アップデートを実施するが、ドライバーのフェルナンド・アロンソは期待を低く保とうとしている。

Ed Hardy
Ed Hardy
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　F1ハンガリーGPで大型アップデートを投入するアストンマーティン。しかしフェルナンド・アロンソは現在のF1ではライバルとの差を覆せるようなパッケージはこの世界に存在しないと考えている。

　アストンマーティンは2026年シーズンの開幕から大苦戦が続いており、最後尾が定位置となってきた。前戦ベルギーGPではアストンマーティン以外で最も遅いチームである新規参戦のキャデラックに対しても、2秒差をつけられる状況だった。

　アストンマーティンはAMR26が抱える根本的な問題の解決を優先し、小規模なアップデートを避けてきたこともあり、こうした大きな差がついてしまっている。

　そしてアストンマーティンは今週末のハンガリーGPで空力性能の改善と軽量化を中心とした待望の大型アップデートを投入し、マシンは“Bスペック”へと生まれ変わる。

　この大型アップデートの効果についてはパドック内でも見方が分かれており、セルジオ・ペレス（キャデラック）は「間違いなくアストンマーティンは前進する」と予想しているが、アロンソは慎重な姿勢を崩さなかった。

「数字や順位についてはあまり考えていない。ここ5戦を振り返れば、中団との差はサーキットごとにかなり違っていたからね」

「ポールポジションとの差はほぼ一貫していた。もちろん現時点では届かない領域だよ。ただ、シルバーストンやスパのような厳しいサーキットでは、前のマシンとの差が2.1秒もあった」

「世界中どんなパッケージを持ってきても、それだけのタイムを一気に縮めることはできない。もし1週間前のスパで新しいマシンを投入していたとしても、おそらく順位は変わらなかっただろう。そういう前提で考える必要がある」

「サーキットによって状況は変わる。ハンガロリンクは僕たちにとって相性のいいコースであってほしい。ここではパワーが最も重要な要素ではないし、今回アップデートされるのはマシンであって、エンジンではないからね」

「だから依然として克服すべきパワー不足は残っている。僕が重視しているのは、このマシンが正しい方向へ向かっているかどうか、そしてついにパフォーマンスを引き出せるようになるかどうかだ」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　アロンソの発言は、ハンガリーGPでのアストンマーティン全体のメッセージとも一致している。チームは大型アップデートに対する過度な期待を戒めており、まずは新パッケージを理解することが重要だと考えている。

　近年のF1ではBスペックマシンを投入するケースは珍しくなっており、今回のハンガリーGPは、新しいパッケージの特性を把握するための最初のステップという位置付けが強い。

　チーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックは次のように説明した。

「これほど大規模なアップデートを投入すると、現場のチームはできるだけ早くマシンを理解しなければならない」

「現在は昔のようなウインターテストがない。周回を重ねたり、比較テストを行なったりする時間も限られている。そのため、データの質やシミュレーションとの相関が非常に重要になる」

「もちろん、明日の最初の走行ですべてを引き出せるとは考えていない。まずはこのパッケージをどう扱い、どうすれば最大限の性能を発揮できるかを学ぶ必要がある」

「現場にもファクトリーにも優秀なスタッフがいるので、結論にはすぐ到達できると思うが、それでも多少の時間は必要だ」

「車高やレーキ角など基本的なテストは、今後数戦をかけて進めていくことになるだろう」

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