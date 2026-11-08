F1 サンパウロGP

ノリス、ウエットのサンパウロGP予選ポール獲得の鍵は適応力「かなり早くコツをつかめた」

マクラーレンのランド・ノリスは、雨のサンパウロGPの予選でポールポジションを獲得した。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/11/08 10:58

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Lando Norris, McLaren

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスは、雨や赤旗など難しい展開となったF1サンパウロGPでポールポジションを獲得した鍵は、適応力だったと語った。

ノリスはQ3最後のアタックで1分27秒470を記録し、ジョージ・ラッセル（メルセデス）を0.204秒、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）を0.625秒上回った。この決定的なアタックにより、日曜日の決勝を先頭からスタートすることになる。ラッセルには5グリッド降格ペナルティが科されているため、フロントロウの隣にはアントネッリが並ぶ。

ノリスのポールポジションは、マドリンクで行なわれた9月のスペインGP以来。ノリスは天候の不確実性や、すぐに限界を見極める必要があったこともあり、簡単なセッションではなかったと認めた。

「長い一日だった。素晴らしい予選だったよ。ここで2年連続ポールを獲得できたことを、とてもうれしく思う」と、ノリスは語った。

雨がいつ強まってもおかしくない状況を踏まえ、序盤の周回をミスなくこなしたことが鍵だったとノリスは強調した。

「コンディションは簡単ではなかった。特に、これからさらに雨が強くなると分かっていたからね。序盤にミスをせず2周を走ることが重要だった。そして、まさにそれをやり遂げた」

今回の予選は、現行世代のマシンを操るドライバーたちにとっても重要な経験となった。ただ、ノリスは非常に難しい状況に素早く適応できたことに満足感を示した。

「かなり早くコツをつかめたと思う。ウェットでは複数の種類のタイヤがあるし、最後の数周は風も強かったから難しかった」

「間違いなく、今日は多くのことを学べた一日だった。明日に向けてもプラスになる」

決勝レースは再び雨の影響を受ける可能性があるが、最も視界が開けたポールポジションからレースをスタートできるのは、ノリスにとって間違いなく大きなアドバンテージになるだろう。

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