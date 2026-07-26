ノリス、アップグレードで競争力向上したマシンに自信「このクルマなら、これからもレースに勝ち続けられる」

マクラーレンのランド・ノリスはF1ハンガリーGPで今季初優勝を飾った。しかし本人にとって、最大の喜びは勝ったことだけではなかった。

ノリスは今回アップグレードが投入されたマシンで久しぶりに心から自信を持って走ることができたと語り、この日のレースペースを「F1キャリアでも最高レベルのひとつ」と評価。さらに、今回のアップグレードによって、マクラーレンが再び継続的に優勝争いをできるチームになると確信していることを明かした。

ノリスはスタート直後の1周目にチームメイトのオスカー・ピアストリに首位を奪われる展開となったが、その後は戦略によって逆転に成功した。ただ本人は、レースを通じて予想以上に高いペースがあったと振り返った。

「1周目に何が起きたのか分からなかった。ずっとリヤが滑っていて、かなり危ない場面が3、4回もあった。クルマのフィーリングも最悪だった。オスカーは僕を抜き返すのに素晴らしい仕事をしたし、僕はダーティー側に少し大きく膨らみすぎた。それで1周目は終わってしまった」

それでもノリスは諦めることなく、第1スティントではチームメイトにミスを誘発させるつもりで全力でプッシュし続けたという。マクラーレンの速さは他を大きく上回っていると感じていたからだ。

「とにかく全力で攻め続けて、オスカーにミスをさせようとしていた。今日のレースペースは、おそらく僕のF1キャリアでも最高レベルのひとつだった。クルマは本当に運転していて気持ちが良かったし、自信もすごくあった」

その速さがあったからこそ、マクラーレンはレース戦略を完全に変えた。ノリス自身はここまでスティントを引っ張る戦略になるとは予想していなかったものの、ペースが非常に優れていたことが、ピアストリに対するオーバーカットを成功させ、再び首位を奪い返す決定打となった。

「正直、こんな勝ち方になるとは思っていなかった。でもペースが本当に良かったから、いつでもスティントを長くすることができたし、そのあと新品タイヤのアドバンテージが勝利につながった。また優勝できて、ナンバーワンの座を取り戻せたのは本当にうれしい」

この勝利は、マクラーレンが大幅なアップグレードパッケージを投入したまさにその週末にもたらされたもので、ノリスはこの改良がハンガロリンクで見せた競争力の飛躍を説明する鍵だと考えている。とはいえ、彼は浮かれることなく、ハンガリーのサーキットはマクラーレンのマシン特性に最も適したコースの一つであると指摘した。

「このレベルを維持できると信じたい。今日のマシンのフィーリングが良かったことを考えると、そう思いたい」

「苦戦するサーキットもあれば、逆に調子が良いサーキットもあるだろう。ハンガリーはいつも僕たちに非常に相性の良いコースなので、おそらくこれが僕たちにとって最良のシナリオだろう。しかし、それでも僕たちはレースで勝ち続けることができると思う」

ノリスは、このような前進を長い間待ち望んでいたと認めるとともに、マクラーレンのファクトリー全員の努力を称えた。

「こういう瞬間が来ると信じていた。チームのみんなが、また勝てるクルマを作るために本当に懸命に働いてくれた。その努力に応えられたことが何よりうれしい」

夏休み前最後のレースで勝利を挙げたことで、マクラーレンは精神的にも大きな弾みを得て後半戦へ向かうことになる。しかしノリスは、タイトル争いは依然として非常に厳しい戦いになると警戒を怠らなかった。

「勝って夏休みに入れるのは本当に大きい。チームはさらにアップデートを投入するために今も努力を続けているし、ライバルは本当に強い。フェラーリはすごく速いし、キミ（メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリ）はどのセッションでも必ず上位にいる。トップに戻り続けるには、今日のようなレースを何度も重ねて、ライバルにプレッシャーをかけ続けなければならない」

「チームには本当に感謝している。僕たちを再び勝てるチームに戻すために、信じられない仕事をしてくれた。今は少し休暇を楽しんで、夏休み明けにはもっと強くなって戻ってきたい」