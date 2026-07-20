ノリス、7位フィニッシュも予想以上のレースペース発揮し「優勝争いできるだけの速さはあった」と悔いる

F1ベルギーGPを7位でフィニッシュしたランド・ノリス（マクラーレン）だが、優勝争いができるだけのペースを持っていたにもかかわらず、レース展開や戦略上の問題によりチャンスを逃したと考えている。

ノリスはスパ・フランコルシャンを後にするにあたり、悔しさと希望が入り混じった複雑な心境を抱いたことだろう。

予選ではアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）やマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に次ぐ3番手タイムを記録。しかしパワーユニットのコンポーネント交換により10グリッド降格。13番手からのスタートとなった。

ノリスは決勝レースをハードタイヤでスタート。セーフティカーや赤旗を見越した戦略に賭けた。しかしレース展開は思惑通りには進まず、バーチャル・セーフティカー（VSC）のタイミングが最悪だったことで、この戦略は裏目に出た。ミディアムタイヤでスタートしたライバルたちがVSCの恩恵を受ける一方、自身には不利に働いた。

最終的に7位でフィニッシュしたノリスは、レースペース自体は表彰台、さらには優勝争いができるレベルだったと確信している。

「正直、ペースは素晴らしかったと思う。今日は十分に表彰台、いや優勝さえ狙えたはずだ。ただ、13番手スタートだったことで全てが難しくなった」

ノリスは、VSCによって大きなチャンスを失ったと感じている一方で、そのタイミングでピットインすべきだったかどうかについては、チームと検証する必要があると語った。

「VSCのタイミングは僕たちにとって最悪だった。僕には早すぎた。あの時にピットへ入るべきだったのかどうかは、これから見直してみる」

さらに、不運はそれだけでは終わらなかった。ノリスはピットストップでも時間をロスしてしまったのだ。

「VSCで10秒、ピットストップでも5～6秒失った。合計で16秒くらいレースタイムを失ったことになる。13番手スタートだったことを考えても、これ以上ないくらい厳しいレースにしてしまったと思う。それでも表彰台、あるいは優勝できるだけのペースはあった。本当に残念だよ」

ノリスは優勝したアントネッリから24秒遅れでフィニッシュしているが、仮に彼の言う16秒をレースタイムから引いた場合、3位となったフェルスタッペンの前でフィニッシュしていたことになる。

もちろん、レースに”たられば”は通用しない。またレース終盤、ノリスはアイザック・ハジャー（レッドブル）を激しく追い詰めたものの、優れたトップスピードの前にオーバーテイクは果たせなかったことを踏まえると、フェルスタッペンとバトルをしてもオーバーテイクするのは簡単なことではなかっただろう。

結果には満足できなかったものの、ノリスはマクラーレンの競争力については前向きな評価を下した。決勝ではメルセデスのペースがもっと速いと予想していたが、実際には想像以上に接近できたという。

「今年のメルセデスはいつもそんな感じなんだ。予選の方が速くて、決勝では少し落ち着くことが多い。今日はもっと強いと思っていたから少し驚いたよ」

そうノリスは評価した。

「もちろん彼らは優勝したし悪い週末ではなかった。でも僕たちは予想以上に接近できていた。それはいい兆候だ」

ただし、ノリスはこのパフォーマンスを過信するつもりはなく、スパで競争力を発揮できた理由を理解しなければならないと強調した。

「理由はまだ分からない。もし今すぐシルバーストンに戻れば、また苦戦して遅くなるかもしれない。このサーキットでなぜここまで良かったのか、それを理解する必要がある」