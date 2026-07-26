ノリス、今季初ポールに喜び「もう1回アタックできていたら、もっと大きくタイムを縮められた」

F1ハンガリーGPの予選では、マクラーレンのランド・ノリスがポールポジションを獲得し、シーズン開幕から10戦連続でポールを独占していたメルセデスの壁をついに破った。ノリスにとっては2025年ラスベガスGP以来となる久々のポールだ。

ノリスは接戦となった予選でルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールのフェラーリ勢を上回った。そしてマシンを降りた後、ポールは獲得したものの、まだ改善の余地はあったと振り返った。

「ポールを獲るには十分なラップだったけど、自分としてはベストラップではなかった。正直、このコースで完璧なラップをまとめるのは本当に難しい。新しい舗装は場所によってグリップが高いところと低いところがあって、コーナーによっては少し運任せのように感じることもある」

「ラップを重ねるごとにもっと攻められるという自信があったし、限界をさらにプッシュしたときにマシンバランスがどう反応するかという未知の領域まで踏み込めた。ただ、いくつかのコーナーでは少しタイムを失った。だからQ3でもう1回アタックできていたら、もっと大きくタイムを縮められたと思う。でも、そのチャンスはなかった」

「それでも、こうしてまたポールを獲れて本当にうれしい。しばらく遠ざかっていたし、週末を通してずっと手応えを感じていた。それを結果につなげられたのは最高だ」

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

しかしディフェンディングチャンピオンのノリスは、このポールがシーズンの流れを変える転機になるかと問われると、すぐに冷静な姿勢を見せた。彼にとって本当の勝負は日曜日の決勝だという。

「それは明日になってみないと分からない。今日は予選に過ぎないし、明日は長いレースになる。簡単にはいかないだろうからね」

「先週のスパを振り返っても、そのとき言ったように、ポールを獲れなくても表彰台や、もしかしたら優勝争いができただけのレースペースはあると思っていた。実際には結果につながらなかったけど、そのポテンシャル自体はあった」

ノリスはまた、マクラーレンが投入した最新アップデートが、チームがここ数週間求め続けてきた成果をようやくもたらし始めているとの考えを示した。シーズン序盤は苦戦もあっただけに、その意味は大きいという。

「そのポテンシャルが今週末に結果として表れたのはうれしい。いくつかアップデートを投入して、その効果がこうして結果につながった。チーム全体にとって本当に前向きなことだし、モチベーションや雰囲気にもすごくいい影響を与えている」

「努力が実を結び、その成果が形になるのを見るのは本当にいいことだ。みんなのためにもすごくうれしい。でも、良い予選だけでは何も決まらない。だから明日は良いレースをしなければならない」

「僕たちはずっと懸命に取り組んできた。自分たちが後れを取っていたことも分かっていた。でも確実に前進しているし、それを今日は間違いなく証明できた」