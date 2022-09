ノリス、昨年ワンツーのイタリアGP苦戦を予想「クルマの弱点がかなり分かってきているから……」

Listen to this article

ランド・ノリスは、マクラーレンがワンツーフィニッシュを果たした昨年のイタリアGPを再現できるとは考えていないようだ。

昨年のイタリアGPでは、タイトルを争っていたマックス・フェルスタッペン(レッドブル)とルイス・ハミルトン(メルセデス)が接触リタイア。週末を通じて競争力を発揮していたマクラーレンのダニエル・リカルドが優勝、ノリスとワンツーフィニッシュを果たした。

今年もそうしたパフォーマンスを発揮できるかと聞くと、ノリスは全く異なるシナリオになると予想していると、motorsport.comに語った。

「悲しいことに、そう考える根拠はあまりないんだ」

「そうなると信じたいけど、僕たちにとってはとても難しい週末になると思う。気温やコンディションがどうなるかは分からないけどね」

「僕たちは今、クルマの長所と短所と理解しつつあると思う。だから僕たちがどこで強くて、どこが弱いのかが分かるようになってきているんだ」

「まさに今、僕たちはこうした問題にどう立ち向かうかについて、良い計画を立て始めなければいけない。もちろん、それには時間がかかるけど、問題が何かは明らかだ。ただ、それを本当に理解して、クルマのDNAに少しでも組み込めるかどうかが、僕たちに次の仕事だ。時間がかかることは分かっているけど、これからもプッシュしていくよ」

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images