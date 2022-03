Listen to this article

ランド・ノリスは、マクラーレンを苦しめる問題はそう簡単には直らないと言う。

マクラーレンはバルセロナテストで好調だったが、続くバーレーンテストではブレーキ冷却のトラブルによって走行プログラムを満足にこなせず、後手に回ってしまった。

バーレーンテスト最終日には対策が施されたブレーキダクトを持ち込み、さらに開幕戦バーレーンGPでもアップデートしたことで、問題は解消されたと言われていた。しかし、予選ではノリスが13番手、ダニエル・リカルドが18番手に沈むなど、チーム全体として思うようなパフォーマンスを発揮できていない。

ノリスは、原因究明に取り組むチームを信頼していると語る。

「みんな一生懸命頑張ってくれているし、取り組んでいることに関しての長い会議をさっき終えたところだ」と彼は言う。

「昨年からずっと、良いアイデアをひねり出そうと頑張ってくれている」

「ポジティブな面もいっぱいあるけど、悲しいことにネガティブなことの方が多い。でもこれらは時間と労力の問題だし、今まで以上に問題を理解できるようになったと思う。あとは実行に移すだけだ」

「でも、一朝一夕でできるモノじゃないし、明日には快調というワケでも、(第2戦の)サウジアラビアに行ったら素晴らしい活躍ができるというワケでもない。時間はかかるけど、彼らは解決に向けて賢明に頑張ってくれるはずだ」

一方予選で18番手に沈んだリカルドは、バーレーンでのトラブルはチームにとっての“起爆剤”であり、さらなるモチベーションに繋がると示唆している。

「僕らが前に進む唯一の方法は、前に目を向けて取り組むことだけだ。チームの士気を高めるためにも、重要なことだと思う。何もしないで文句を言ったり、泣き喚いたりするだけじゃダメだ」

「もちろん、予選18番手という結果には満足していない。でも、そのことに腹を立てて何もしないのは良くない」

「だからランドも言った通り、僕ら全員が行動して、努力することが必要なんだ。それがもっと良くしよう、もっと良くなれると思うモチベーションに繋がるんだ」

「僕はチームがもっと上のグリッドに行けると信じている。だからこれは起爆剤みたいなモノ。今はまだ導火線に火がついた段階なのかもしれないけど、それが僕たちにできることなんだ」

Sparks kick up from the rear of Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images