F1 サンパウロGP

ランド・ノリス、冷静な走りで今季3勝目「チャンスが来たときは、ほとんどそれを掴むことができている」

マクラーレンのランド・ノリスは、F1サンパウロGPを制し、シーズン最終盤戦に向けてさらなる勝利を目指している。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/11/09 8:33

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Lando Norris, McLaren

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

マクラーレンのランド・ノリスは、複雑な天候となったF1サンパウロGPを制し、タイトル防衛こそならなかったもののその実力が健在であることを示した。

ドライとウェットが交互に現れる難しいコンディションや、スタートで順位をいくつか落とすなど、決して簡単なレースではなかったものの、ノリスは冷静さを保ち、順位を取り戻し、マシンの速さを活かして表彰台の頂点に返り咲くことに成功した。

「本当に厳しいレースだった。スタートは明らかに良くなかったが、今日は多くの課題があった。コンディションが悪かったので、ウェットコンディションでドライタイヤでレースをするのは常に難しい」

ノリスは、スタートでやや出遅れた中でも焦らず、ミスをしないことが重要だったと認めた。実際、彼と優勝を争っていたメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、スピンを喫して勝利のチャンスを逃している。もっともアントネッリはマシンのバランスがおかしかったと訴えているが、たとえマシンが万全でも容易くミスが起きてしまうコンディションだったのは間違いない。

「今日一番大切なのは、冷静さを保ち、ミスをしないことだった。必要な時にペースを発揮できたので良かった。表彰台の頂点に戻ってこられて最高だし、こんな特別な場所で優勝できて本当に嬉しい」

ノリスはスタートで出遅れた後も攻め続け、レース中に生じたあらゆるチャンスをものにすることが自身の戦略だったと説明した。彼は、この哲学こそが、数々の厳しいレースで好成績を収めることを可能にしてきたと考えている。

「全力を尽くした。今週末はポールポジションを獲得し、優勝するチャンスがあった。そして、今年はチャンスが訪れた時、ほとんどの場合、それを掴み、達成することができた」

ノリスはまた、マクラーレンの努力を称え、チーム全員の尽力に感謝の意を表した。ここ数週間、チームに良い結果をもたらせなかったことが悔しかったと認めつつ、ブラジルでの勝利は大きな報いだと考えている。

「チームには心から感謝しなければならない。彼らは本当に一生懸命に努力してくれている。ここ数週間のように、良い結果を出せないのは悔しいけど、今週末は彼らに報いることができ、彼らの努力に対するささやかなご褒美を贈れたと感じている」

今季は3勝をマークしているノリス。しかし現状はランキング6番手に甘んじている。ランキング6位に終われば、チャンピオンを獲得した翌年の成績としては1997年のデイモン・ヒルが12位となって以来、最も低いポジションでシーズンを終えることになる。

しかしランキング5番手のシャルル・ルクレール（フェラーリ）とはわずか3ポイント差。同4番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）とも15ポイント差、3番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）と16ポイント差と、ポジションを上げる余地はまだ十分残っている。

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