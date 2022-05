クラッシュの衝撃は51G！　オコン、予選走れず「あそこの壁がコンクリートなのは受け入れられない」

Listen to this article

アルピーヌのエステバン・オコンは、F1第5戦マイアミGPのフリー走行3回目に喫したクラッシュのダメージが大きく、予選を走れなかった。

オコンはFP3中盤のターン13で挙動を乱し、マシン左側面からコンクリートウォールに激しくクラッシュしてしまった。オコンは無線でチームに怪我はないと報告したものの、受けた衝撃が大きかったことからメディカルセンターに搬送され、念のため医師の診察を受けた。

一方、チームは予選までの間にマシンを修復しようとしたものの、シャシーに亀裂が入っていることを確認。予選出走を断念した。

金曜日のFP2では、オコンと全く同じようにカルロス・サインツJr.(フェラーリ)がクラッシュを喫している。実はその日のドライバーズブリーフィングで、サインツJr.は衝撃を吸収するバリアが置かれていないことに疑問を呈していたものの、全く対策がされなかったとオコンは明かした。

「本当に受け入れられないのは、それほど大きなインパクトではないはずなのに、51Gもの衝撃を受けていたことだ」

そうオコンは語った。

「カルロスがレースディレクターに苦情を言ったとき、僕たち全員がそれを聞いていたけど、何もしてもらえなかった」

「昨夜、話し合いが持たれたんだ。カルロスは衝撃が大きすぎると言っていた。今日も衝撃は大きかった。おそらく、僕のキャリアの中で最大の事故だろう」

「FIAは僕らの安全のためにもっとプッシュするべきだ。重要なのは僕らがレースできるようにすることなんだ」

