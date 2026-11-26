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ハースF1、オリバー・ベアマンの残留発表。これで2027年のドライバーラインアップ出揃う

オリバー・ベアマンは、ハースと新たな契約に正式にサインし、2027年のF1シーズンも同チームに残留することが決まった。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/26 9:19

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写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

ハースF1チームは11月26日、オリバー・ベアマンの残留を正式に発表した。チームメイトはルーキーのラファエル・カマラとなる。

フェラーリの育成ドライバーであるベアマンは、もともとハースに残留するのが規定路線だった。過去2シーズン、同チームはフェラーリからベアマンを期限付きで受け入れていた。

しかし、ハースで3年目を迎えるにあたり、ベアマンのマネジメント陣は彼の長期的な将来についても一定の保証を求めていた。また、過去2年間でチームの中心的なドライバーへと成長し、すでにチームを離れたエステバン・オコンを上回るパフォーマンスを見せてきたこと、そして来年はルーキーのカマラと組むことから、大幅な昇給も求めていたとみられていたが、小松礼雄代表はそれを否定している。

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

先週末のラスベガスGPで、ベアマンは来季の契約がまだ締結されていないことについて、「かなりがっかりしている」と認めていた。

「シーズン20戦目の時点で、来年の契約にまだサインできていない状況にいる。奇妙な状況だったけれど、話はまとまりつつある」

ベアマンはハースが獲得した30ポイントのうち23ポイントを稼いでおり、コンストラクターズランキング7位争いでアウディを抑えることを目指しているチームに大きな貢献をしている。

時間はかかったものの、ベアマンの残留が決まったことで、2027年のF1ドライバーラインアップが正式に固まったことになる。

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