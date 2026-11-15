F1 サンパウロGP

ピアストリ、タイトル争いのプレッシャーが恋しいと認める「今年は気楽な部分もあるけどさ……」

昨年、タイトル争いを演じたマクラーレンのオスカー・ピアストリは、そのプレッシャーが恋しいと語った。

Alex Harrington

編集: 2026/11/15 8:51

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、今季苦しいシーズンを送っている中で、昨年のようにタイトルを争うプレッシャーが恋しいと明かした。

ピアストリは昨年、シーズンの大半でドライバーズランキング首位に立っていたが、最終的にはチームメイトのランド・ノリスとレッドブルのマックス・フェルスタッペンに次ぐ3位でシーズンを終えた。タイトルには届かなかったものの、グラウンドエフェクトカー時代を好成績で締めくくった。

しかし、今季は状況が大きく異なる。残り3戦となった時点でランキング7番手につけており、未勝利が続いている。タイトル争いから離れていることが精神的な打撃になっているかと尋ねられると、ピアストリは今季のポジティブな面に目を向けた。

「そうとも言えるし、そうでないとも言える。可能であれば毎年チャンピオン争いをしたい。でも、今年はかなり気楽な部分もある。もちろん、今のような状況を望んでいるわけではないけれど、同じレベルのストレスはない」

「ただ、チャンピオン争いをしているときに感じるあのストレスこそ、本当は味わいたいものなんだ。自分の目標に向かって戦っているということだからね。今年は間違いなく、あの感覚が恋しいよ」

マクラーレンは新レギュレーションの下、過去2シーズンに見せていたペースを再現するのに苦戦している。ピアストリも、マシンはシーズン当初から運転が難しかったと認めた。

「簡単に運転できるマシンではなかったし、今でもそうだ。何を変える必要があるのかを正確に理解するまでに、かなり時間がかかった。その変更を実際に形にすることも難しい。それでも、少しずつ前進している」

サンパウロGPでは、その改善の兆しがいくつか見られた。マシンの挙動をより予測しやすくするために設計された新型フロントウイングを使い、ランド・ノリスが優勝。ピアストリも予選Q2敗退から挽回し、6位でフィニッシュした。

現在、ピアストリには別の目標がある。マクラーレンはコンストラクターズランキング4番手につけており、同3番手のレッドブルとは17ポイント差だ。ピアストリは、残りのシーズンではこの差を縮めることを最優先にすると語った。

「学び続けること、そして最終的にはコンストラクターズ選手権でレッドブルを上回ること。それが最大の目標だ」

「決して簡単な仕事ではないけれど、可能だと思っている。今回、マシンは一歩前進したと思う。だから、この流れを維持できることを願っている」

レッドブルの元ドライバーであり、下位カテゴリー時代から自身のキャリアを支えてきたマーク・ウェーバーとのパートナーシップを解消し、キャリアの次の章に歩みだしたピアストリ。レッドブルとの差を縮める次のチャンスは、来週開催されるラスベガスGPとなる。

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