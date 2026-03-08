「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？
オスカー・ピアストリはF1オーストラリアGPのレコノサンスラップでクラッシュした要因について説明した。
Oscar Piastri, McLaren
写真：: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images
マクラーレンのオスカー・ピアストリは、F1オーストラリアGPの決勝前、スターティンググリッドに向かう際のいわゆるレコノサンスラップでクラッシュし、レースを戦えなかった。この要因について彼は、予期せぬパワーが出てしまったことが影響したと説明している。
母国戦に5番グリッドから臨むこととなっていたピアストリ。決勝レースのスタート前にグリッドに着く前に行なわれるレコノサンスラップを走っている時、ターン4で突然マシンをスピンさせてしまい、その後クラッシュ。マシンは大きなダメージを負い、レースに参加することができなくなってしまった。
ピアストリは母国戦を走ることすらできずに終わってしまったが、「ショックを受け、驚いている」とコメントした。
「ただただガッカリしている」
「こういう状況は起きるべきではない。だから本当に残念だ」
「本当にショックを受けているし、驚きだ。ほとんど反応する間もなく、気づいたときにはすでにマシンが後ろ向きになっていた。すべてが一瞬で起きた。レースでクラッシュするならまだ分かるが、レースに向かう途中でこういうことが起きるべきではない」
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Martin Keep / AFP via Getty Images
ピアストリの経験したクラッシュは、FP3でアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が起こしたクラッシュと似た部分がある。アントネッリはターン1の出口で加速中に縁石をまたぎ、バンプに接触した際にコントロールを失った。
2026年型F1マシンの急激なトルク特性に根本的な難しさがあるのではないかと問われたピアストリは、メルセデス製パワーユニットから予想以上のパワーが出たことを認めつつ、自身にも責任があると語った。
「いくつかの要素が重なった」とピアストリは言う。
「まず強調したいのは、自分にも大きな責任があるということだ。タイヤは冷えていたし、あの出口の縁石はこの週末ずっと使っていたが、必ずしも（レコノサンスラップで）使う必要はなかった」
「同時に、予想していなかった約100kWの追加パワーが出ていた。それは決して小さくない」
さらにピアストリは、今回の事故で最も受け入れ難い点についても語った。
「難しいのは、すべてが正常に作動していたということだ」
「これはルールに合わせてエンジンが作動する仕組みの結果に過ぎない。そこが受け入れにくい部分だ」
「もし『タイヤが冷えていて、自分が少し楽観的だっただけ』なら、そういう意味ではまだ納得しやすい。だけどそこに別の要素が加わると、さらに辛いモノになる」
記事をシェアもしくは保存
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる
今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。