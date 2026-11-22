F1 ラスベガスGP

なんでこんなに遅いんだ？ ピアストリ、他メルセデスPU勢との”奇妙なペース差”に困惑

マクラーレンは、設計上の制約からラスベガスでは直線スピードで苦戦すると予想していたが、それでもドライバーたちは結果に失望している。

Stuart Codling Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/22 3:28

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、F1ラスベガスGP予選で7番手。ただパワーユニット（PU）の交換による10グリッド降格ペナルティを受け、決勝は17番グリッドからのスタートとなる。

チームメイトのランド・ノリスがラスベガスでのマクラーレンの直線スピードを「ただただ衝撃的」なほど遅いと評したのに対し、ピアストリは同調することは避けた。しかし、ライバルに対する差の大きさには驚いたと認めた。特に、同じメルセデス製PUを使用するマシンとの比較で、その差は予想外だったという。

自身のラップを「まとまりのない」ものだったと表現したピアストリは、次のように予選を振り返った。

「Q2を終えた時点では、かなり満足していた」

「でもQ3は、いくつかの理由で少しまとまりを欠いた。適切なスリップストリームを得ようとするのは……それがうまくいかないなら、コースに出ないほうがいいくらいだ」

「このサーキットでは、ラップの序盤から、各マシンがターン1までにどれだけエネルギーを使うかに違いがあると思う。それがコンマ5秒の差になれば、ラップ後半のストレートでコンマ3～4秒の差につながる可能性がある」

「だから、うまくまとめるのは難しい。見直して、もう少しうまくできるか確認したい点がいくつかあった。それに、自分のラップも少しまとまりを欠いていた」

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

マクラーレンはラスベガスに新仕様のフロアを持ち込んだが、期限までに完成したのは1基だけだったため、ノリスに与えられた。ただノリスのQ3は、フロアの「フェンス」のひとつにビニール袋が絡まったことで、パフォーマンスが損なわれた。

今季MCL40はストレートスピードに苦しんできた。その一因は空力面にあるが、主な理由は、チームが一部のライバルよりも低いギヤ比を選択したことにある。また軽量化のため、マクラーレンは許容される範囲で最も短いホイールベースを採用した。その結果、リヤホイール前方のフロアやボディワークによる空力性能の向上には制約が生じている。

チーム代表のアンドレア・ステラは最近、Motorsport.comの独占インタビューで、ギヤ比の選択はPUの特性に関する予測に基づいていたものの、実際に完成したPUとは完全には一致しなかったと説明している。PUの性能を最大限に引き出すことは、マクラーレンが今季を通じて取り組んできた課題のひとつだ。

「どういうことなのか判断するのは難しい。正直なところ、これは予想外だった」とピアストリは語った。

「これほど大きな問題になるとは思っていなかった。モンツァでは問題なかったし、僕たちにとって不思議なのは、主にほかのメルセデス製PU搭載車と比較した場合に起きていることだ」

「だから多くのチームがダウンフォースを削り、僕たちは十分に削らなかったのかもしれない。ただプラクティスでは、僕たちにかなり大きな差があったように見えた」

「今も同じ状況なのかは分からないが、何らかの理由で、僕たちはストレートでかなり遅いように見える」

ラスベガスGPでは、スリップストリームの効果が予想以上に大きかった。それは、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）のすぐ後ろを走りながら、予選最速となったメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが示している。通常であれば前車が巻き起こす乱気流によってコーナリング性能が損なわれる。しかし低速コーナーの路面が滑りやすく、前方のマシンとの位置関係にかかわらずグリップが低い状態だったにも関わらず、その分を補うほどスリップストリームの効果が大きかったのだ。

ピアストリの指摘はデータによって裏付けられている。Q3で各車が記録した最速ラップのテレメトリーデータによると、ラスベガス・ストリップを通るメインストレートで、ピアストリはフランコ・コラピントとピエール・ガスリーのアルピーヌ勢に対し、最大10km/hの速度差をつけられていた。ピアストリが総合タイムで彼らを上回った主な理由は、重要なコーナーでアクセルを戻すタイミングとブレーキングを開始するタイミングが、はるかに遅かったことにある。

「このサーキットの要求が、我々のマシンにどれほど適しているかについては、確かに懸念があった」とマクラーレンのアンドレア・ステラ代表は語った。

「以前にも話した理由から、非常に高い速度域でスピードを伸ばすことが課題になる。ここで重要なのは最高速度だけではない。全員が狙っているスリップストリームと組み合わさった最高速度だ」

「そのため、我々のギヤ比では理想的ではないエンジンの作動領域に入る。空力面でのドラッグが強みではないことは分かっている。しかし、ブリーフィングでは、最高速度に影響を与えるすべての条件を総合的に検討する必要があると話し合った」

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