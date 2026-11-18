F1 ラスベガスGP

マクラーレン、ラスベガスGPでエンジン交換決断。ピアストリが10グリッド降格ペナルティ

マクラーレンは、F1ラスベガスGPでオスカー・ピアストリのマシンのエンジン交換を実施。これによりピアストリは10グリッド降格ペナルティを受ける。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/18 8:24

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、F1ラスベガスGPでエンジン交換を行なうため、10グリッド降格ペナルティを受けることになる。

ピアストリは今季これまでに内燃エンジン（ICE）を4基使用し、すでに上限に達していたが、残り3戦を戦い切るためには5基目のICEを投入する必要があると判断された。

シーズン終盤になり、上位チームも含めて多くのマシンがペナルティを受けているが、ラスベガスGPは長いストレートを備えたレイアウトであるため、比較的ポジション挽回の難易度が低いという判断も背景にはあるだろう。

ピアストリがICEの使用上限を超えるのは今回が初めてとなるため、ラスベガスGPの決勝で10グリッド降格のペナルティが科される。

マクラーレンはラスベガスGPのプレビューの中で、次のように説明した。

「信頼性の問題を受け、オスカーはラスベガスで新しいICEを投入する。今季5基目となるため、10グリッド降格ペナルティを受けることになる。しかし、土曜日のレースではオーバーテイクによって順位を取り戻す十分なチャンスがある」

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

マクラーレンはまた、メルセデスがFIAのいわゆるパワーユニット性能格差是正措置であるADUOの仕組みのもとで開発した、改良型ターボチャージャーを投入することも確認した。

「他のHPP（メルセデス・ハイ・パフォーマンス・パワートレインズ）製パワーユニットを搭載するマシンと同様に、両車にもADUO対応の新しい仕様のターボチャージャーが搭載される。期待される性能向上は比較的小さい」

メルセデスのワークスチームは、アンドレア・キミ・アントネッリのマシンで新型ターボチャージャーをテストする。一方、ジョージ・ラッセルはターボチャージャーの使用上限にすでに達しているため、グリッド降格を避ける目的で従来仕様を使い続ける。

メルセデスF1チーム代表のトト・ウルフは、次のように語った。

「今週末からADUO対応のターボチャージャーを使用できるようになる。これは主に、レースウイークエンドの環境下で開発の成果を確認することを目的としている。期待される性能向上は比較的小さい」

「キミのマシンには搭載する予定だ。一方、ジョージについては、性能向上がグリッド降格を正当化するには小さすぎる可能性が高いため、彼のグリッドポジションを守ることを優先する」

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