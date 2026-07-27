激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、F1ハンガリーGPで周回遅れだったカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）と接触したことを受けて、サインツJr.を猛批判。一方で、自身をその状況に置くことになったマクラーレンのピット戦略については、冷静になった後「間違ってはいなかった」と認めている。

ピアストリは首位を走行中に2回目のピットストップを行なった。チームメイトのランド・ノリスとの優勝争いにおいて重要なタイミングだったが、コースへ復帰した際、周回遅れとなっていたウイリアムズのサインツJr.と、アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが目の前で下位争いを繰り広げていた。

そしてターン2でサインツJr.がレーシングラインへ戻った際、ピアストリの位置を把握できておらず、2台が接触。幸いピアストリのマシンにダメージはなかったものの、この件で大きくタイムを失い、その後ピットストップしたノリスに首位を奪われることになった。

今回のレースではGPSの不具合が断続的に発生し、ステアリングの画面へのブルーフラッグ表示に影響が出ていた。しかし、サインツJr.とアロンソにはコース脇のライトパネルによるブルーフラッグが提示されていた。

この接触で5秒ペナルティを科されたサインツJr.は、ステアリング上にブルーフラッグ表示が出ていなかったうえ、ピアストリが死角に入っていたため、あの位置にいるとは予想できなかったと説明した。

「ステアリングのブルーライトが点灯していなかった。普段なら、ああいう接近戦をしているときは、それで周回遅れにされる状況なのかどうかを判断できる」

「その時点では、自分が周回遅れにされるところだとは全く思っていなかった。そのうえフェルナンドと激しく争っていて、コーナーで差を詰めようと狙っていた。だからオスカーがあそこにいるとは思わなかった」

「たとえ予想していたとしても、彼は完全に死角に入っていた。正直、僕の側からあの接触を避けるのは不可能だった。もう少し無線でのコミュニケーションがあれば助かったかもしれない。でも、レースでは時々起こることでもある」

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レース後、ピアストリはサインツJr.を厳しく批判し、システムに不具合があったとしてもブルーフラッグを見落としたことは「受け入れられない」と非難した。

「そう、ブルーフラッグの表示に問題があったのは知っている。でも、マーシャルのライトパネルではちゃんとブルーフラッグが出ていた」

「僕は彼のすぐ後ろにいた。本当に何が起きたのか信じられなかった。周回遅れのマシンにぶつけられるなんて、レース中に起きるとは思わないことのひとつだ。彼が僕を見ていなかったかどうかなんて正直どうでもいい。見えていなかったことも、誰も無線で知らせなかったことも、あるいは状況をまったく把握できていなかったことも、すべて受け入れられない」

「彼は最下位争いを、まるでワールドチャンピオンを懸けた戦いみたいにフェルナンドとしていた。そのせいで僕はレースの首位を失った。彼は普段から他人に対して厳しいことを言うし、逆に彼自身もこれまで何度も『走りが厄介だ』と批判されてきた。そんなことを自分がやるなら、一度鏡を見た方がいいんじゃないかな」

また接触した直後、ピアストリは自分をあの状況に置いたチームにも苛立ちを向け、皮肉を込めてチームへ「ありがとう」と無線で伝えていた。

しかし、時間が経って気持ちが落ち着くと、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）のアンダーカットを防ぐために自分を先にピットへ入れた判断は正しかったと認めた。また、マクラーレンはノリスより自分を優先してピットインさせており、周回遅れとの接触さえなければ首位を維持できていたとも振り返った。

「ピットインのタイミング自体は正しかったと思う。ハミルトンをカバーする必要があったし、それはごく普通の判断だった。あの接触さえなければ、僕はランドの前でコースに戻れていた」

「ランドの前に出られた時点で、もう彼を抜き返せるだけのペースはないと分かっていた。だから、その瞬間に優勝の可能性はなくなった。レース中は首位を失ったことに腹が立っていた。でも、それはチームのせいじゃない。カルロスの責任だ」

レース中には「2台だけの戦いならノリスのピットを遅らせることもできたのでは」と感じていたという。つまり、自分が失ったタイムをリカバリーするチャンスを得られるべきだったのではないかということだ。しかし後になって、それは現実的な判断ではなかったと認めている。

「その時は、『もし2台だけの勝負ならランドをピットへ入れなくてもよかったのでは』と思った。でも実際には2台だけのレースじゃない」

「ランドにも自分自身のレースがあるし、ほかにもライバルがいる。僕にもランドにもどうしようもない出来事のせいで、チームがランドのピットを遅らせるわけにはいかない。その点については納得している。ただ、あの瞬間は本当に、本当に腹が立っていただけなんだ」

ノリスはそのままマクラーレンにとって2026年シーズン初優勝を飾った。一方のピアストリは、その後ギヤボックスのトラブルでリタイア。2位獲得のチャンスも失うことになった。