【特集】F1のオーバーテイク史：そもそもオーバーテイクって何だ？　最多回数を記録したレースやドライバーは？

オーバーテイク回数は“良いレース”の指標のひとつとしてファンに親しまれている。その是非は置いておいても、オーバーテイクが多いということは、コース上でのアクションが多いということ。つまり、刺激的なレースになるということだろうか……?

2021年のF1には新たに「オーバーテイク賞」が設置され、シーズン中で最もオーバーテイクの多かったドライバーが表彰される。接近したバトルの多い中団グループのドライバーが必然的にリスト上位を占めることになり、賞の新設によりオーバーテイクが格段に増大することもないが、ここからF1がコース上でのアクションをよりフィーチャーしたいという意図が見て取れる。

ただ、必ずしも「オーバーテイクの多いレース=良いレース」ではない。一体誰が、2018年のモナコGPで、ダニエル・リカルド(当時レッドブル)がパワーユニットに大きなトラブルを抱えながらもトップを守りきったシーンを見て、面白くなかったなどと言うだろうか? 同じことが、タイヤの性能劣化が限界に達しながらもルイス・ハミルトン(メルセデス)が勝利を飾った翌2019年のモナコGPにも言えるだろう。

そして、時にディフェンスはオーバーテイクと同じくらい刺激的になるモノだ。2005年サンマリノGPでのフェルナンド・アロンソ(当時ルノー)とミハエル・シューマッハー(当時フェラーリ)との攻防はもはや伝説と化している。

とはいえ、F1では順位に全く変動がないレースほど忌み嫌われるモノはない。だからこそ、リヤウイングのフラップを稼働させ空気抵抗を軽減するドラック・リダクション・システム(DRS)が2011年からF1に導入されたのだ。DRS導入後、すぐさまオーバーテイク回数は上昇。導入から4戦目の2011年トルコGPでは、58周のレースで79回のオーバーテイクが展開され、当時の最多オーバーテイク回数を塗り替えた。

DRSについてオーバーテイクを簡単にし過ぎていると捉えている人も少なくない。2022年からF1に導入される新たな技術規定は、走行するマシン後方に流れる乱気流を低減することで、前車への追従を容易にすることを目標に据えている。マクラーレンのマシンデザインを担うテクニカル・ディレクターのジェームズ・キーは、規定変更により「DRSの影響力が小さくなる」と考えている。

オーバーテイクは単純に、あるマシンが他のマシンを追い越すことだと捉えている人もいるかもしれないが、データとして回数を数える上でのオーバーテイクは定義が異なる。まず、オーバーテイクはフライングラップ(コース上のコントロールラインを通過したラップ)でのみであり、オープニングラップでの順位変動が技術的にカウントされることはない。

また、オーバーテイクは抜いた状態をそのラップのゴールラインまで維持しなければ記録されない。例えば、あるマシンが他のドライバーを抜いたものの、そのラップを完了する前に抜き返されてしまうと、記録されるオーバーテイク回数は2回ではなく0回になってしまう。

そして、オーバーテイクは順位変動に関する動きでなくてはならない。バックマーカーを周回遅れにしたり、逆にバックマーカーが周回遅れからリードラップへ戻ったりしても、オーバーテイクとしてはカウントされない。加えて、オーバーテイクはコース上のアクションを前提としており、アンダーカットやオーバーカットなどピットストップによる順位変動は対象外だ。

この理由は、1周ごとに順位が記録されるラップチャートを作成することで、過去のレースとの比較が容易になるからだ。ラップチャートを見ることでいつ順位変動が起きたかをひと目で把握することができるのだ。

非公式ではあるが、ニコ・ロズベルグ(当時メルセデス)が勝利を飾った2016年の中国グランプリでは161回のオーバーテイクが見受けられた。回数がこれほど多くなった要因のひとつに、上位勢がグリッド後方からスタートしたことが挙げられる。予選でMGU-Hのトラブルに見舞われたハミルトンは後方からのスタートを強いられ、キミ・ライコネン(当時フェラーリ)はチームメイトであるセバスチャン・ベッテルとの接触によるフロントウイングの破損でピットインを余儀なくされた。接触したベッテルも順位を落とし、トップを走っていたリカルドもパンクにより17番手へと転落した。

また22台すべてのマシンがチェッカーフラッグを受けたこともこの数値を押し上げた要因だろう。2016年の中国GPはリタイヤゼロで終わった数少ないレースのひとつだ。全員が最後まで走りきったことで、相対的にオーバーテイク回数も増えることになった。

タイヤサプライヤーのピレリによると、2012年シーズンの最終戦ブラジルGPでは147回ものオーバーテイクが展開され、ウエットコンディション下では最多オーバーテイクを記録したレースとなった。

ドライとウエットが入り交じる複雑な路面コンディションがインテルラゴス・サーキットで行なわれたこのレースをスリリングなモノへと変えた。ドライバーズランキング首位のベッテル(当時レッドブル)はレース1周目でスピンを喫し、最後尾からの挽回を強いられた。その年のタイトルを争ったアロンソ(当時フェラーリ)はジェンソン・バトン(当時マクラーレン)の後ろ2位でフィニッシュしたものの、ベッテルが6位まで猛追したことで、わずか3ポイント差で3年連続の戴冠を果たした。

このレースでは、ニコ・ヒュルケンベルグ(当時フォース・インディア)がラップリードを記録したことでも知られている。ヒュルケンベルグは18周目でバトンから首位を奪ったものの、そのチームメイトであったハミルトンに30周後その座を明け渡した。ヒュルケンベルグは54周目に再び首位を奪うべくハミルトンの前を伺うもマシンコントロールを失い、ふたりは接触しリタイア。ヒュルケンベルグとしてはF1初優勝&初表彰台の夢が潰えた瞬間でもあった。

チェッカーフラッグ目前の残り3周という時点で、ヒュルケンベルグのチームメイトだったポール・ディ・レスタが最終コーナーでクラッシュ。レースとチャンピオンシップ争いはセーフティカー先導で終わりを迎えることとなった。

Jackie Stewart, BRM P261, leads Jim Clark, Lotus 33-Climax at the 1965 Italian Grand Prix

モンツァ・サーキットで行なわれた1965年のイタリアGPでは、76周のレース中に41回もトップが入れ替わり、F1史上最も多くの首位交代が行なわれたレースと言われている。

ジャッキー・スチュワートとグラハム・ヒル(共にBRM)、ジム・クラーク(ロータス)、ジョン・サーティース(フェラーリ)と4人のイギリス人ドライバーが、高速サーキットでのスリップストリームを活かし首位を争った。

最終的には、スチュワートがチームメイトのヒルに3秒以上の差を付けてトップチェッカー。クラークとサーティースはマシントラブルによってリタイアとなった。

The start of the race with only six cars

Photo by: Steve Swope / Motorsport Images