リカルド・パトレーゼ、名将フランク・ウイリアムズを偲ぶ「彼と働けたのは名誉なこと」

ウイリアムズF1チームの創設者であるフランク・ウイリアムズが、11月28日に79歳で亡くなった。そのウイリアムズのドライバーとして1987〜1992年にかけて81レースを戦ったリカルド・パトレーゼは、フランク・ウイリアムズの下でレースすることができたのは、非常に名誉なことだったと語った。

1977年にF1デビューを果たしたパトレーゼはチームを渡り歩き、1987年の最終戦オーストラリアGPからウイリアムズに加入。その後5年間にわたって、同チームのマシンを走らせた。

しかしパトレーゼ曰く、1978年にウイリアムズF1が再出発する際に、そのドライバーとして採用される可能性があったのだという。

「彼(フランク・ウイリアムズ)は私のF1キャリアの初期から、私に大きく共感してくれていた”友人”なんだ。後にサウジアラビア航空のカラーリングで歴史をスタートさせるチーム(ウイリアムズF1)を設立した1977年の時点で、すでに私のことを見てくれていた。1978年にそのチームのデビューイヤーのドライバーとして、私かアラン・ジョーンスのどちらを起用するか、議論していたんだ」

1977年、シャドウからF1デビューを果たしたパトレーゼは、ジョーンズと組んで1年目のシーズンを戦った。そのいずれかのドライバーを起用しようと、ウイリアムズは考えていたのだという。そしてジョーンズが起用されることになった。

「我々は両方とも、シャドウからのシートに関する返事を待っていた。そしてそれまで、フランクはF1で大した成績を残していなかったから、私の優先順位は、(シャドウから分かれた)アロウズに加入することだった。何をすべきかについてアランと話、選択肢を共有したことを覚えている。結局アランがウイリアムズに行き、私はアロウズに入った。それが、彼(ジョーンズ)の運命を変えたと確信できる」

ジョーンズは1978年こそ優勝できなかったものの、1979年には4勝。そして1980年にはワールドチャンピオンに輝く。結果としてジョーンズは、1981年までのウイリアムズ在籍時に、合計11勝を挙げている。

一方パトレーゼは、アロウズのマシンで苦労。結局在籍中に勝利を手にすることができず、F1初勝利はブラバムに移籍した後、1982年モナコGPのことだった。その後、1984年の最終戦南アフリカGPで2勝目を挙げたものの、その年限りでブラバムを離脱。翌年からアルファロメオで2年走った。しかしこのアルファロメオ時代にはなかなか成績が伴わず、表彰台1回のみ。1986年からブラバムに戻った。

ただこのブラバムも既に低迷期を迎えており、成績は伴わなかった。ただ、ゴードン・マレーが生み出したBT55、そしてBT56を最大限活かそうと奔走。その献身的な姿勢は、当時ブラバムのオーナーだったバーニー・エクレストンを含む全てのチームメンバーに、大きな感銘を与えた。

当時のウイリアムズは、同年限りでチームを離れることになるネルソン・ピケの後任を必要としていた。そして、パトレーゼに声がかかる。これには、エクレストンも大いに関わっていたようだ。

「フランクは、私のことを高く評価してくれていた」

そうパトレーゼは語る。

「最初のコンタクトから10年後、エクレストンのアドバイスもあり、ウイリアムズに加わることになった。まず私にテストの機会を与えてくれ、その後、5年間チームに在籍することになった。私は自分のキャリアの中でも、最高の時期を過ごすことになったんだ」

パトレーゼは1987年の夏、当時最強を誇っていたホンダV6ターボエンジンを搭載する、ウイリアムズFW11Bをイモラ・サーキットで走らせた。そして同年のサンマリノGPで4番グリッドに匹敵するタイムを記録……ウイリアムズとパトレーゼの契約が、すぐに結ばれることになった。そして日本GPの予選で負傷したナイジェル・マンセルの代役として、最終戦オーストラリアGP(アデレード)でFW11Bのステアリングを握ることになった。

Patrese racing a great Williams car for the first time – subbing for the injured Mansell in the 1987 finale in Adelaide.

ただ、パトレーゼの不運は続いた。ホンダは、87年限りでウイリアムズとの契約を終了させ、翌年からロータスにエンジンを供給することを決定したのだ。そしてウイリアムズは、ジャッドの自然吸気V8エンジンを使わざるを得なかった。

この結果ウイリアムズFW12の戦闘力は満足いくモノではなく、マンセルとパトレーゼを持ってしても、入賞7回(表彰台2回)しか記録することができなかった。しかもマンセルは、出走した14戦中2回が2位表彰台、他は全てリタイアという極端な成績だった。

ただ翌年からはルノーV10エンジンを手にしたウイリアムズ。マンセルの代わりにチームに加わったティエリー・ブーツェンが、カナダGPで優勝。シーズン途中でFW13を導入して以降は、最終戦でブーツェンが勝利を手にした。

その翌年となる1990年は、チームにとっては満足いく1年だったとは言い難い。しかしながら、第3戦サンマリノGPでは、パトレーゼが自身通算3勝目を挙げた。

そして1991年、ウイリアムズは飛躍の年を迎える。レイトンハウスから移籍してきたエイドリアン・ニューウェイが手がけたFW14は、シーズン序盤こそ信頼性不足に見舞われたが、チームに復帰したマンセルが5勝(表彰台9回)、パトレーゼも2勝(表彰台8回)を記録し、マクラーレン・ホンダとアイルトン・セナをシーズン終盤まで苦しめた。結局タイトル獲得には至らなかったが、マンセルがランキング2位、パトレーゼが3位となり、コンストラクターズランキングでも2位になった。

そして1992年、FW14をより熟成させたFW14Bは、リ・アクティブサスペンションなどのハイテクデバイスでも武装し、圧倒的な強さを披露。マンセルが開幕5連勝を含む合計9勝を挙げてチャンピオンに輝くと、パトレーゼも1勝ながらランキング2位になった。チームも当然、コンストラクターズタイトルを手にした。

当時のパトレーゼは、自身のエゴをうまくコントロールし、必要に応じてマンセルのセカンドドライバー役も努めた。そして信頼性の高いフィードバックをチームにもたらし、テストにも積極的に参加……その献身的な姿勢は、当時のテクニカルチーフのパトリック・ヘッドにも重宝された。

そしてパトレーゼとしても、自身のキャリアでもっとも成功したシーズンを満喫した。

「パトリック・ヘッドとエイドリアン・ニューウェイのおかげで、非常に重要な結果を手にすることができた。ドライバーとしての生活は非常に厳しいチームではあったけど、マネジメントの透明性は高かったと言えると思う」

「フランクは、いくつかの言葉を話せた。イタリア語……彼はキャリアの初期に、自身のプロジェクトに多くのサポートを必要としていたため、かなり頻繁にイタリアを訪れていたみたいだ。だから、イタリア語をかなり上手に話せたんだ。そして契約について話し合う必要があったとしても、彼と英語で喋る必要はなく、イタリア語だけで済んだ。私にはマネージャーはおらず、常に自分で全てのことをやってきた。だから我々は、尊敬と友情に基づいた、真の関係を築いていたんだ」

「彼は、自由に話し合うことができる愛想の良い人だった。彼は、商業的な能力も併せ持っていたから、重要なスポンサーを簡単に見つけることができた。彼は、特別なモノを作り上げた男だった」

Patrese after one of his finest weekends in F1, Estoril 1991, after taking pole and victory in the Williams FW14.

Photo by: Motorsport Images