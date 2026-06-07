初優勝から4連勝、モナコもPP……勢いが止まらないアントネッリ。デビュー前の旧車テストで「原石だと分かった」と担当エンジニア

F1第6戦モナコGPでポールポジションを獲得したのは、F1デビュー2年目、目下4連勝中でポイントリーダーをひた走るアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）だった。メルセデスで担当エンジニアを務めるピーター・ボニントンも、彼の才能について賞賛した。

少しのミスも許されず、シャルル・ルクレール（フェラーリ）のようなトップドライバーもウォールの餌食となる、そんなスリリングなモナコの予選で、アントネッリは並み居るライバルを下してトップタイムをマーク。昨年、メルセデスがルイス・ハミルトンの後任に18歳のドライバーを起用するという大胆な決断が正しかったことが、改めて証明された形だ。

かつてハミルトン担当として彼と黄金期を築いた“ボノ”ことボニントンは、予選後のSky Sports F1のインタビューの中で、次のように語った。

「彼は戻ってきたら『あとコンマ1、2秒はいけた』と言うだろうね。いつもそう言うんだ！ でも（アタックラップは）とても良かった」

「正直ここまでいけるとは思っていなかった。ラップタイムのデルタ（差）を見ていても『僅差になるだろうけど、（ポールは）難しいだろう』と思っていた」

「でも最後のコーナーいくつかでうまくいったね」

アントネッリはF1参戦2年目、まだ19歳のドライバーだ。ボニントンは担当エンジニアとして、アントネッリが自由にレースを楽しめるようにして、チャンピオン争いの過度なプレッシャーにさらされないようにすることの重要性を語った。

「とにかく一歩一歩積み重ねていくことだ。目標そのものに集中するのではなく、常にプロセスに集中するようにしている。そして彼が落ち着いて、やるべきことに集中し続けられるようにする」

「彼がクルマを運転することを楽しめる自由を与えること。それがとても重要だ。そしてあまりプレッシャーをかけすぎないことだ。この道のりそのものを楽しもう、という感じだね。浮かれすぎず、ひとつひとつ山を登っていくことに集中するんだ」

アントネッリが今も驚きを与え続けているかと聞かれると、ボニントンはこう続けた。

「彼は本当に素晴らしいよ。一緒に仕事をしていて楽しいし、今でも驚かされ続けている。FP1でいきなり良いスタートを切って、『これはなかなかいい状態だぞ』と思った」

「ここ（モナコ）はここ数年良い成績を残せていなかったから、基準になるデータもあまりなかった。それもあって、FP1であれだけ良かったのは少し驚きだったね。ただFP2では崩れてしまったけど」

「でも彼が素晴らしいのはそこからだ。私を引っ張ってくれるんだ。今朝もガレージに来て、いくつか細かい調整をしてからクルマに乗り込んだら、完全に変わった。結局のところ、彼が乗っていてハッピーな状態なら、ラップタイムも速いんだ」

アントネッリは2019年からメルセデスのジュニアチームに所属し、2022年にF4、2023年にフォーミュラ・リージョナルで複数のタイトルを手にしてから、1年のF2参戦を経て2025年にはF1にたどり着いた。かなり急速にステップアップしてきたアントネッリだが、ボニントンはデビュー前から彼の特別な才能を感じ取っていたという。

「正直に言うと、彼がF1に参戦する前から分かっていた」とボニントンは言う。

「彼をTPC（旧型車テスト）で走らせたとき、すぐに才能があると分かった。若いドライバーの中には、速く走れるようになるまで時間がかかる者もいる」

「キミはおそらく4周ほどで高速域に対応し始めたと思う。そこにすぐ適応できるなら、その子には天性の才能があるということだ」

「だからかなり早い段階で、彼が原石だと分かっていた。あとは少し磨くだけだった。そして真価が出るのは2年目なんだ」