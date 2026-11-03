F1 メキシコシティGP

苦難がアントネッリを強くした。相棒”ボノ”が明かす舞台裏「もっと早く尻を叩いてくれって言われたよ」

アンドレア・キミ・アントネッリのレースエンジニアを務めるピーター・ボニントンが、厳しい話し合いによって苦しいルーキーシーズンを乗り越えたエピソードを明かした。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/03 7:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Peter Bonnington

写真：: Mercedes AMG

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリのレースエンジニアを務める”ボノ”ことピーター・ボニントンは、アントネッリのルーキーシーズンを立て直すうえで、「かなり厳しい話し合い」が役立ったことを明かした。

アントネッリはメキシコシティGPで3位に入り、史上最年少でF1チャンピオンに輝いた。レース後、F1 TVのインタビューに応じたボニントンは、アントネッリが2025年の厳しいデビューシーズンをどのように乗り越え、2026年に圧倒的な強さを見せるまでに成長したのかを振り返った。

2025年のヨーロッパラウンドでアントネッリが苦しんだ時期について、ボニントンは次のように語った。

「実際に我々が恩恵を受けた、素晴らしい経験のひとつだった。事実として、人はうまくいかなかった日から学ぶものだ。そして、彼はまさにそれが得意なんだ。とにかく学ぶことができる」

「ヨーロッパラウンドの終わりに、かなり厳しい話し合いをした。そして再びフライアウェイ戦に入ると、突然彼が『なんでもっと早く尻を叩いてくれなかったんだ？』と言い出したんだ。だから、厳しい時期だったのは確かだが、苦難は人を強くするということだ。彼は本当にそこから立ち直った」

チームメイトのジョージ・ラッセルが2026年シーズン開幕時点でタイトルの有力候補と見られていた一方、アントネッリは中国GPと日本GPで連勝を飾り、第3戦終了時点でランキング首位に立った。

タイトル争いのプレッシャーに押しつぶされるのではないかと多くの人が考えていたが、アントネッリはその後も勢いを増していった。今季ここまでに9勝を挙げている。

過去に7度のチャンピオンであるルイス・ハミルトンやミハエル・シューマッハーを担当した経験を持つボニントンは、ドライバーのマネジメントもマシンの管理と同じくらい自身の役割の一部だと語った。

「以前から、特に昔は『なぜドライバーにスポーツ心理学者（メンタルトレーナー）をつけないんだ？』と言われることがあった。だが、レースエンジニアの仕事はまさにそれに近いんだ。仕事の半分はマシンの面倒を見ることで、もう半分はドライバーをいい状態に保つことだからね」

「そういう意味では、彼は機嫌を保つのが簡単なドライバーだ。一緒に仕事をするのは楽しいし、浮き沈みを乗り越えられるよう導いていくのも喜びだ。特に昨年はそうだった。それも仕事の一部なんだ。得意な人もいれば、そうでない人もいる」

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