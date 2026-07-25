ピアストリ、走行初日はアップグレードもなく苦戦。土曜以降に期待も「劇的にマシンを変えるモノではない」

マクラーレンのオスカー・ピアストリは金曜日の走行で期待外れの8番手に終わり、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）の最速タイムから1.3秒近く、チームメイトのランド・ノリスからも1秒近く遅れた。彼は最初のフリー走行を欠席したことが、その日の走行に完全に影響したと認めた。

FP1ではルーキー起用義務の消化のため、リザーブのレオナルド・フォルナローリがピアストリのマシンに乗った。そのためピアストリはFP2から出場したが、走行時間の不足に加え、難しい路面コンディションであったため、ピアストリには多くの課題が残された。

「本当に、本当に難しかった。路面コンディションはかなり厳しくて、風も強かった」

そうピアストリは振り返った。

「新しく舗装された部分はグリップがすごく低いうえに、すでに摩耗も進んでいる。今のハンガロリンクは本当に難しいサーキットだし、そこにFP1を走れなかったことも重なって、すべてがかなり厳しくなった」

一方で、ノリスは3番手につけ、新しい空力パッケージを搭載したマシンのポテンシャルを改めて示した。しかし、そのアップデートはノリス車のみに投入されており、ピアストリはまだ試していない。それでもチーム内の第一印象は良好だという。

ただ、ピアストリはアップグレードに対する期待をやや抑え、「狙いどおりの効果は出ているものの、劇的にマシンを変えるものではない」と説明した。

「今日は僕のマシンに（アップグレード）は付いていなかった。ランドのマシンでは期待どおりに機能していたようだから、それは良いことだと思う。マシンを完全に変えてしまうようなものではないし、革命的なアップデートでもない。それは最初から期待していたわけじゃないけど、もしそうだったら最高だったね」

そう笑顔を見せたピアストリ。土曜日からは自身のマシンにも新パッケージが投入される予定だ。

「明日は自分のマシンでどんな働きをするのか確かめたい。いい一日になることを願っている」

アップグレードによってマクラーレンは一歩前進したように見えるものの、金曜日の走行ではフェラーリがハンガロリンクで最も速いチームであることが明らかになった。FP2ではハミルトンがトップ、シャルル・ルクレールが2番手に入り、フェラーリがトップ2を独占した。

この結果について、ピアストリも率直にフェラーリの速さを認めている。

「フェラーリは両セッションとも本当に速そうだった。ランドも、特にFP2では競争力があったと思う。一方で、メルセデスは評価するのがすごく難しいね」

それでもピアストリは、金曜日の勢力図の接戦ぶりを踏まえれば、マクラーレンが一晩で細部を煮詰めることができれば、予選は今季屈指の混戦になると考えている。

「明日になってみないと分からないけど、すべてをうまくまとめることができれば、十分にチャンスはあると思う」