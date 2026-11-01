F1 メキシコシティGP

ピアストリ、まさかのQ2敗退はタイヤが原因？「グリップがまったくなかった。決勝の追い上げは難しい」

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、F1メキシコシティGP予選でQ2敗退に終わった原因はタイヤにあると考えている。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/11/01 11:42

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Oscar Piastri, McLaren

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

マクラーレンF1のドライバーたちはメキシコシティGP予選で良い結果を残せなかったが、オスカー・ピアストリがQ2で敗退したことは最大のサプライズだった。一方、ランド・ノリスはQ2でトップタイムを記録したものの、Q3では6番手に終わった。

ピアストリは、予選Q2で使用した新しいソフトタイヤではグリップが全く得られなかったと指摘し、決勝レースに向けては狭いコースでオーバーテイクは難しいだろうと悲観的だ。

「Q1では素晴らしいペースがあった。次のラウンドに進めると思っていたんだ。ところが、新しいタイヤセットのグリップが非常に悪く、ラップタイムをほとんど更新できなかった。まさにそれが、僕たちにとって最大の問題だった」

「通常のコンディションなら、問題なくQ3に進めていたはずだ。新しいタイヤセットで何が変わったのか、正直なところ理解できない。でも、グリップがまったくなかったのは確かだ」

「日曜日のレースは間違いなく非常に厳しいものになる。ここでは特に、この世代のマシンでオーバーテイクするのが信じられないほど難しいからだ。ストレートでは全員が最高速度を制限されているかのように、同じペースで走っている。だから、かなり奇妙で難しい戦いがコース上で繰り広げられることになるだろう」

チームメイトのランド・ノリスはチームのパフォーマンスを評価し、目標には遠かったものの、現在のマシンで目指せる結果としては、今回の順位に満足していると語った。

「僕たちには十分な速さがない。それだけのことだ。正直に言えば、今のマシンを考えれば、自分が獲得した順位には満足している」

「レースでも、僕たちのマシンは予選と同じ状況にあるだろう。十分な競争力がないんだ。このサーキットでオーバーテイクするのは極めて難しい。だから、あまり良い一日にはならないだろう」

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