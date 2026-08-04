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アルピーヌがオランダGPで投入するアップデートは超重要！　ガスリー「ほとんど前進できていない……アストンマーティンも近づいてきた」

アルピーヌは、2026年のF1シーズンが進むにつれて、相対的なポジションを下げている。しかしピエール・ガスリーは、オランダGPで投入されるアップデートが、状況を打開してくれることを期待している。

Ed Hardy Ronald Vording
編集:
Pierre Gasly, Alpine

　アルピーヌのピエール・ガスリーは、ライバルに対して開発の面で後れをとっている現状について、ポジションを取り戻すためには、夏休み明け初戦のオランダGPで投入されるアップデートが極めて重要だと考えている。

　アルピーヌは2026年シーズン開幕当初、中団グループトップという立ち位置につけていた。モナコではガスリーが3位表彰台を手にし、この時点ではコンストラクターズランキング5番手であった。

　この当時、アルピーヌはランキング4番手のレッドブルまで19ポイント差まで迫っていた。しかしその後は低迷。続く5戦では11ポイントしか獲得できず、レーシングブルズに抜かれ、ランキング6番手に後退してしまった。

　これだけではない。アウディもここ数戦好調で、アルピーヌとの差を確実に縮めている。また今季開幕当初大きく躓いたアストンマーティン・ホンダも、ハンガリーGPでようやく大規模なアップデートを投入し、シーズン初の予選Q2進出を達成。そして同レースにおけるレースペースは、アルピーヌと遜色ないものだった。

　そのアルピーヌは、夏休み明け初戦のオランダGPに、アップデートを投入することを予定している。これには大きな期待が寄せられており、マネージングディレクターのスティーブ・ニールセンは、このアップデートには「かなり大規模な新しいエアロパーツ」が含まれると明かしている。

　ドライバーのガスリーも、このアップデートに期待している。

「F1では当たり前のことだけど、アップデートすれば確実に良くなるはずだ」

　ハンガリーGPの際、ガスリーはそう語った。

「僕自身は、チームの期待通りの結果を出せると確信している。アストンマーティンは今週末に2秒もタイムを縮めてきた。オランダGPでは新しいエンジンも投入されると聞いている。レーシングブルズも、シーズン序盤と比較して、数秒単位でタイムを縮めてきている。アウディもそうだ」

「でも僕らはほとんど前進できていない。チャンピオンシップ5位という望みを繋ぐためには、今後の改善が極めて重要だと考えている」

　新レギュレーション導入1年目の今年は、効率的なアップデート計画が、これまで以上に重要になってくる。これは、アルピーヌが過去に苦戦してきた点だ。

　例えばグラウンド・エフェクトカーの時代、2022年には4番手というポジションでシーズンをスタートしたものの、その後のアップデートがうまくいかず、2025年には最下位に転落することになってしまった。

　チームはこの過ちを繰り返さないよう、細心の注意を払う必要がある。前述の通りここ数戦ではほとんどポイントを獲得できておらず、開発を加速させる必要がある。

「これは、期待していたような形ではない。でも、目を背けることもできない」

　ガスリーはそう語った。

「ここ数戦、予選では同じような展開が続いている。レーシングブルズとアウディの後ろ、12位とか13位だ」

「レースでは、もしかしたら上位に食い込めるかもしれないと思うこともある。実際には彼らの姿を見ると、純粋な速さの差で、僕らは上位には行けないんだ」

「マシンのフィーリングも良くない。マシンは僕の思い通りに反応してくれないし、僕が望むような走りもできない。修正すべき点がかなりあるんだ」

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