ガスリー、ようやくモナコGPの3位トロフィーを手に。再審請求でペナルティ取り消しを勝ち取る「最高の1日！」

F1モナコGPから約3週間が経ち、アルピーヌのピエール・ガスリーは3位表彰台のトロフィーをようやく手にすることができた。

ガスリーはモナコGPの決勝レースで3位チェッカーを受けたものの、ピットレーンのスピード違反による5秒タイムペナルティ2回分を未消化だったため、レースタイムに10秒が加算され、7位に転落。その結果、3位はレッドブルのアイザック・ハジャーとなり、暫定表彰式にもハジャーが登壇した。

しかしこの裁定を受け入れなかったアルピーヌは再審請求を申請。そして彼らは再審のために必要な新証拠を提出した結果、ピットレーンの計測システムに77cmの誤差があったことが判明し、ガスリーへのペナルティは取り消された。

これでガスリーは3位のリザルトを取り返すことに成功したが、前述の通り表彰式でトロフィーを受け取ったのはハジャーであった。レッドブルはそのトロフィーを返却し、この度ようやくガスリーの手に渡った。

ガスリーはトロフィーを手にした写真をInstagramに投稿し、「モナコのトロフィーがついに帰ってきた！ 最高の1日、最高の人生だ！」と綴った。

しかし、この問題はまだ終わっていない。計測に不備があった中でのピットレーン速度違反でペナルティを受けたのはガスリーだけではなかったため、順位が修正されたことに関するFIAの対応について、マクラーレンとレッドブルが異議申し立てを進めている。

ガスリーはフィニッシュ後のタイム加算という形でペナルティを処理したため、その取り消しは容易であったが、他のドライバーはレース中のピットストップでペナルティを消化しているため、もしペナルティがなければどのような順位でレースを終えていたのかを推定することは難しい。

なお、ジョージ・ラッセルがペナルティを受けたメルセデスも当初はガスリーの表彰台を認める裁定に疑問を呈していたが、その後、異議申し立てを取り下げた。その経緯については声明でこう述べられている。

「ピエール・ガスリーへのタイムペナルティが取り消されたことを受け、ジョージのピットレーン速度違反によるペナルティがレース結果に与えた影響に対処すべく、利用可能なあらゆる手段を検討することが我々にとって重要だった」

「バルセロナのレースウィーク中、再審請求を行なえる時間は非常に限られていたが、我々は自らの権利を確保する目的で申請を提出した。その後、FIAおよびF1との建設的な協議を通じて、彼らがモナコGPで発生したこの特殊な状況を見直し、その原因となった要素に積極的に対処する意思を持っていることが確認できた」

「このような明確な姿勢を踏まえ、再審請求の手続きをこれ以上継続することはチームにとってもF1全体にとっても有益ではないと判断し、申請を取り下げることを決定した」