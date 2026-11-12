F1 サンパウロGP

ヘルムート・マルコより全然マシだ！ ガスリー、コラピントファンからの誹謗中傷を語る「あの時のことを考えれば……全然プレッシャーにならない」

アルピーヌのピエール・ガスリーは、チームメイトであるフランコ・コラピントのファンからネット上で誹謗中傷を受けているものの、サンパウロに集まったアルゼンチン人ファンが作り出す雰囲気を歓迎していると語る。

Federico Faturos

編集: 2026/11/12 3:01

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Pierre Gasly, Alpine

写真：: Manuel Eletto / Getty Images

ピエール・ガスリーは、アルピーヌのチームメイトであるフランコ・コラピントのファンから、主にネット上で誹謗中傷を受けているという。サンパウロGPの舞台であるインテルラゴス・サーキットには、毎年数多くのアルゼンチン人ファンが、コラピントに声援を送るために詰めかけるのが慣習となっている。ガスリーとしても、その雰囲気は素晴らしいものであると感じているようだ。

サンパウロGPはコラピントにとって、母国に最も近い場所で開催されるグランプリと言える。そのため、母国アルゼンチンのファンが大挙国境を越えて観戦に詰めかけるようになった。熱狂とも言える状況だ。

しかしこういう熱狂的な状況は、醜態を生むことになる。その場は、特に近年でインターネット上でのことだ。SNSでは、コラピントのファンを名乗る一部のアカウントが、他のドライバーやアルピーヌ自体に誹謗中傷を浴びせかける。コラピントがチームメイトとなって以来、ガスリーも時折攻撃対象になっており、最近ではスペインGPの後にもそうした攻撃を受けた。

しかしガスリーは、サンパウロでアルゼンチン人ファンの前でレースができることは、チームメイトにとってプラスになると考えている。

「世界中にアルゼンチン人ファンがやってきていると思う。でもブラジルは一番近いから、おそらくブラジルが一番多いんだろうね。でも間違いなくその声援を感じることができるし、フランコもそう言っていた。彼にとっては、ホームレースに一番近い感覚だからね」

ガスリーはそう語った。ただ、誹謗中傷を浴びせられたこともあるアルゼンチンのファンが多くいることはプレッシャーになるかと尋ねられたガスリーは、こう語った。

「僕はF1に10年もいるし、ヘルムート・マルコと接していたことを考えれば、他のことはプレッシャーにはならないよ」

「自分の仕事として、何をすべきかはわかっているし、それに集中している。こういう状況こそがF1の魅力だと思うし、実際こういう瞬間はすごく良いエネルギーをもらえるんだ」

「からかわれたり、そこから立ち直るのも好きなんだ。調子が良い時にはいつもベストを尽くす。ブラジルはたくさん声援をもらえる場所だから、僕にとってもとても力になる」

コラピントは、ネット上で誹謗中傷を繰り広げる自身のファンに対して声を上げ、自身のSNSに動画を投稿してファンに自制を求めるなどした。コラピントによれば、状況は改善しつつあるものの、引き続き取り組んでいくべきことだと考えているようだ。

「改善したよ。僕ら全員が改善を実感していると思う。これは僕だけが努力したわけじゃなく、コミュニティ全員が努力した結果だ」

そうコラピントは語った。

「でもこの件については既に話をしたし、コミュニティとして当然ながら今後も改善を続けていく必要がある。でも、状況は少しずつ良くなっていると思う」

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