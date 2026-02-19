本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」

第2回バーレーンF1テスト初日午後：メルセデス至極順調、ラッセル最速。アストン・ホンダはストロールのスピンもあり最少周回数

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
第2回バーレーンF1テスト初日午後：メルセデス至極順調、ラッセル最速。アストン・ホンダはストロールのスピンもあり最少周回数

第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
第2回バーレーンF1テスト初日午前：フェラーリのシャルル・ルクレールが最速。レッドブルに問題発生ピットに籠もる

フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
フェラーリがエキゾースト後方にウイングを付けてきた！　排気ガス増える新規則PUの特性活かす狙いか

F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に

F1
F1
F1、燃料メーカーも時間との戦いに挑戦中。持続可能燃料だけでなく、生産プロセスもホモロゲーション対象に
F1 Bahrain Pre-Season Testing Session 1

2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」

ピエール・ガスリーは、F1開幕戦オーストラリアGPのスタートがカオスになるかもしれないと予想する。

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
公開日時:
Pierre Gasly, Alpine

　レギュレーション変革で新時代に突入した2026年シーズンのF1。その開幕戦はオーストラリア・メルボルンで行なわれるが、大波乱の1戦が見られるかもしれない。

「オーストラリアでは、ぜひテレビの前に座って観ることをお勧めするよ。みんなの記憶に残るようなものになるかもしれないからね」

　そう語るのは、アルピーヌのピエール・ガスリー。開幕戦では、シグナルが消えた瞬間から波乱が起きる可能性がある。新レギュレーションのマシンではスタートが鬼門になると言われているからだ。

　まずパワーユニット面で言えば、旧規則ではターボチャージャーと同軸にあったMGU-Hが廃止されたことによって、スタート時にターボの過給圧を適切な作動領域に持っていく上で電気エネルギーのアシストを使えなくなった。今はその役割をエンジンだけで担っており、ドライバーは発進前に高い回転数をより長時間維持し、過給圧を引き上げる必要がある。これは繊細なプロセスであり、スタート時にアンチストールに入ってしまうリスクが高まったとの指摘がある。

　さらにシャシー面では、マクラーレンのオスカー・ピアストリがターン1までのアクティブエアロの使用について懸念を示しており、彼は「ダウンフォースが大幅に減った22台の集団なんて、僕には大惨事のレシピに聞こえるよ」とコメントしている。

　ガスリーの発言はこうした懸念を踏まえてのものだ。ただ、「みんなの記憶に残るかもしれない」という自身の発言について、具体的にどういうレースになるのか説明することは避けた。「どうなるかは分からない。正直、自分でも確信はない。でも以前よりずっと難しくなるのは間違いない」と彼は言う。

　またガスリーは、各F1チームが数週間から数ヵ月のうちに適切なスタート方法を見つけるだろうとも考えている。

「現状では、テストはまだ2週間しか行なわれていない。オーストラリアで簡単にいくとは思えないね」

「ただそれも、多くの難しい状況が存在する中での、課題のひとつに過ぎない。だからこそ、オーストラリアでは信頼性と完走することが最大の課題であり、最優先事項になると思う。シンプルに聞こえるかもしれないけど、以前のマシンではそんなことは言わなかった。今のマシンは非常に複雑なんだ」

　スタートに関しては、特に後方グリッドのドライバーにとって問題となり得る。なぜなら、前述の通り最適な発進のために長時間エンジンを高回転で維持する必要がある中で、後方のドライバーはグリッド上で静止していられる時間が短いからだ。ターボの準備が整わない状態でシグナルが消灯してしまう、というシチュエーションもあり得る。

　後方のチームが不利になるのではないか、そして開幕戦前に手順の調整が必要ではないかと問われたハースのエステバン・オコンは、こう答えた。

「今のまま維持してくれたらいいと思う」

「もちろんチームと一緒に取り組んでいる。ターボラグが大きなテーマなのは明らかだけど、今のルールに適応しなければならないし、（ルールを調整した結果）トップ3のドライバーが1分30秒も止まったまま待たされて、その結果ターン1に向けてタイヤが冷えてしまうような状況は良くないと思う」

「スタートで苦しむ場面や、これまでよりも大きな差が生まれるシーンをたくさん見ることになると思う。以前は最悪でもグリッドで1～2ポジション失う程度だった。でも今は、一気に大量のポジションを失う可能性だってある」

「だから一歩ずつ改善しているところだ。まだ初期段階だし、残念ながらバーレーンはグリップがとても低いからスタート練習には最適なコースではない。ただ昔のラリーカーなどとは違って、ドライバーとしてできることはあまり多くない。とても不思議な感覚だ。でも、条件はみんな同じだと思うよ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 第2回バーレーンF1テスト初日午後：メルセデス至極順調、ラッセル最速。アストン・ホンダはストロールのスピンもあり最少周回数
More from
Benjamin Vinel

今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」

僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
僕らはストレートの途中でブレーキをかけることになる……フェルスタッペン、新マシンへの懸念膨らむ「酷い状況になるコースもあるはず」

メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」

F1
F1
メルセデスとレッドブルが一歩リード？　ルクレール「差は大きくない。その次にいるのが僕たちだ」
More from
エステバン オコン

オコン、ハースからの“もっと期待してた”の評価も気にせず「特に驚きはない。チームも責任は認めてるだろ？」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
オコン、ハースからの“もっと期待してた”の評価も気にせず「特に驚きはない。チームも責任は認めてるだろ？」

新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

F1
F1
Haas launch
新人ベアマンに成績面で劣ったオコン。“もっと期待していた”ハース小松代表、しかし信頼揺るがず「彼のポテンシャルはアブダビを見れば分かる」

ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
ハースのふたりで分かれる意見。2026年のF1は「ちょっと悲しい」ベアマンと、「加速がすっごいよ」と興奮するオコン

最新ニュース

F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
F1エンジン圧縮比問題、今年の夏に解決か？　計測方法の変更を求める案が提出……PUメーカーとFIA、FOMが投票へ

アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
アストン新車AMR26の問題は「全て解決可能」とアロンソ信頼。でもその時期は……？

MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、2027年以降はアデレード市街地コースでの開催決定！

2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」