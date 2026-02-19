2026年のF1開幕戦は忘れられない1戦になる。ガスリーがオーストラリア1周目の波乱を予想「みんなテレビの前に座って観よう」

レギュレーション変革で新時代に突入した2026年シーズンのF1。その開幕戦はオーストラリア・メルボルンで行なわれるが、大波乱の1戦が見られるかもしれない。

「オーストラリアでは、ぜひテレビの前に座って観ることをお勧めするよ。みんなの記憶に残るようなものになるかもしれないからね」

そう語るのは、アルピーヌのピエール・ガスリー。開幕戦では、シグナルが消えた瞬間から波乱が起きる可能性がある。新レギュレーションのマシンではスタートが鬼門になると言われているからだ。

まずパワーユニット面で言えば、旧規則ではターボチャージャーと同軸にあったMGU-Hが廃止されたことによって、スタート時にターボの過給圧を適切な作動領域に持っていく上で電気エネルギーのアシストを使えなくなった。今はその役割をエンジンだけで担っており、ドライバーは発進前に高い回転数をより長時間維持し、過給圧を引き上げる必要がある。これは繊細なプロセスであり、スタート時にアンチストールに入ってしまうリスクが高まったとの指摘がある。

さらにシャシー面では、マクラーレンのオスカー・ピアストリがターン1までのアクティブエアロの使用について懸念を示しており、彼は「ダウンフォースが大幅に減った22台の集団なんて、僕には大惨事のレシピに聞こえるよ」とコメントしている。

ガスリーの発言はこうした懸念を踏まえてのものだ。ただ、「みんなの記憶に残るかもしれない」という自身の発言について、具体的にどういうレースになるのか説明することは避けた。「どうなるかは分からない。正直、自分でも確信はない。でも以前よりずっと難しくなるのは間違いない」と彼は言う。

またガスリーは、各F1チームが数週間から数ヵ月のうちに適切なスタート方法を見つけるだろうとも考えている。

「現状では、テストはまだ2週間しか行なわれていない。オーストラリアで簡単にいくとは思えないね」

「ただそれも、多くの難しい状況が存在する中での、課題のひとつに過ぎない。だからこそ、オーストラリアでは信頼性と完走することが最大の課題であり、最優先事項になると思う。シンプルに聞こえるかもしれないけど、以前のマシンではそんなことは言わなかった。今のマシンは非常に複雑なんだ」

スタートに関しては、特に後方グリッドのドライバーにとって問題となり得る。なぜなら、前述の通り最適な発進のために長時間エンジンを高回転で維持する必要がある中で、後方のドライバーはグリッド上で静止していられる時間が短いからだ。ターボの準備が整わない状態でシグナルが消灯してしまう、というシチュエーションもあり得る。

後方のチームが不利になるのではないか、そして開幕戦前に手順の調整が必要ではないかと問われたハースのエステバン・オコンは、こう答えた。

「今のまま維持してくれたらいいと思う」

「もちろんチームと一緒に取り組んでいる。ターボラグが大きなテーマなのは明らかだけど、今のルールに適応しなければならないし、（ルールを調整した結果）トップ3のドライバーが1分30秒も止まったまま待たされて、その結果ターン1に向けてタイヤが冷えてしまうような状況は良くないと思う」

「スタートで苦しむ場面や、これまでよりも大きな差が生まれるシーンをたくさん見ることになると思う。以前は最悪でもグリッドで1～2ポジション失う程度だった。でも今は、一気に大量のポジションを失う可能性だってある」

「だから一歩ずつ改善しているところだ。まだ初期段階だし、残念ながらバーレーンはグリップがとても低いからスタート練習には最適なコースではない。ただ昔のラリーカーなどとは違って、ドライバーとしてできることはあまり多くない。とても不思議な感覚だ。でも、条件はみんな同じだと思うよ」