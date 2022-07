Listen to this article

Listen to this article

3度のF1王者であるネルソン・ピケ。彼は現在、過去に行なった人種差別的な発言により、批判にさらされている。そしてその影響が、名誉会員資格の停止という形で現れた。

ピケは昨年配信されたポッドキャストの中で、イギリスGPでのマックス・フェルスタッペン(レッドブル)との交錯について語る際に、ルイス・ハミルトン(メルセデス)をn***aと"Nワード"で呼んだ。

Read Also:

今年のイギリスGPを前に、これが黒人差別的発言だとしてソーシャルメディア上で拡散され、F1やFIAなどF1界から多くの非難がピケに集まった。

これらの批判に対しピケは声明を発表。自身の発言について「考えが足りず、弁明の余地はない」と認めた一方で、ポッドキャストの中で彼が使用したNワードの受け取られ方については弁明も行なっている。

「私の発言は思慮が足りず、弁明の余地はない。しかし私が使った言葉は、ブラジルのポルトガル語で『男』や『人』の代名詞として、歴史的に広く使われてきた口語であり、決して不快な思いを与える意図はなかったことを強調したい」

イギリスGPの舞台であるシルバーストン・サーキットの非営利オーナーであるBRDCは、ピケの謝罪を記した声明を発表。そしてピケに対しては名誉会員資格を停止しており、今後の重役会では名誉会員資格が取り消される見込みとなっている。

BRDCの声明には次のように記されている。

The Union flag flies over the BRDC club house

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images