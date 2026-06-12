ピレリ、F1タイヤ供給契約を2028年まで延長。1年間のオプションを行使
ピレリは、2028年までF1とのタイヤサプライヤー契約を延長した。
George Russell, Mercedes
写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
ピレリは1年間のオプションを行使し、F1のタイヤサプライヤーとしての契約期間を2028年まで延長した。
ブリヂストンに代わって、2011年からF1のタイヤサプライヤーとなったピレリは、F1のジュニアシリーズであるF2とF3、そして女性専用カテゴリーであるF1アカデミーへのタイヤ供給も含む契約を結んでいる。
2023年、FIAは新たなタイヤサプライヤー契約の入札を行なったが、ピレリはブリヂストンを抑えて2027年末まで契約を延長していた。
その契約には延長オプションが含まれており、今回それが行使されたことで、ピレリは2028年までF1にタイヤを供給することとなった。
FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、「ピレリは長年にわたり、FIA F1世界選手権の重要なパートナーであり、このスポーツの最高レベルにおいて、一貫して高い水準のパフォーマンス、革新性、安全性を提供してきた」と述べた。
「2028年末までのこの契約延長は、選手権の安定性をもたらすものであり、FIA、フォーミュラワン・グループ、ピレリ間の強力な協力関係を反映するものだ」
「我々は共に、革新を推進し、世界中の競技者、チーム、ファンの皆様に刺激的なレース体験を提供できるよう尽力していく」
Pirelli 2026 F1 tyres
Photo by: Pirelli
F1のCEOであるステファノ・ドメニカリは次のように付け加えた。
「我々はピレリと素晴らしい歴史とパートナーシップを築いてきた。長年にわたり、彼らの卓越した技術力と、パフォーマンス、イノベーション、そして持続可能性への注力に支えられてきた。FIAと我々がこの関係をさらに1年間継続できることを大変嬉しく思う」
「技術的な規制枠組みの限界を押し広げ続ける中で、ピレリの品質へのこだわりは、同社がタイヤを供給するすべてのチームとシリーズに安心感を与える。なぜなら、彼らは世界で最も先進的なタイヤを使用しているという確信を持っているからだ」
最近、ダリオ・マラフスキが長年ピレリに在籍していたマリオ・イゾラの後任としてモータースポーツ部門の責任者に就任した。この役職には、F1パドックにおけるブランドの顔としての役割も含まれる。
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