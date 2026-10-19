F1 シンガポールGP

懐かしい時代のF1知るアロンソ、V8エンジンの復活には懐疑的？「あの頃は楽しかったけど、現代に合っているかというと……」

フェルナンド・アロンソはFIAが2030年か2031年にF1にV8エンジンを復活させようとしている現状を踏まえ、現代におけるそれらの存在意義に疑問を抱いている。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/10/19 2:27

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

現在のF1グリッドの中で、エンジンの変遷について権威ある発言ができるドライバーがいるとすれば、それはフェルナンド・アロンソだろう。彼は轟音を響かせたV10エンジンからV8エンジン、そして現在のハイブリッドV6ターボエンジンまで、F1のほぼすべての近代的な時代を経験してきた。

多くのファンは官能的な高回転のエンジンサウンドを取り戻したいと考えているだろうが、アロンソは予想以上にロマンチックではない意見を持っている。おそらく、ああいったエンジンはもはや今日のF1には居場所がないのだろう、と。

V8やV10エンジンの復活についての議論自体は新しいものではないが、2026年に導入された新レギュレーションが躓いたことで、再び注目を集めている。電力への依存度の高まり、バッテリー管理の難しさ、ドライバーたちからの批判によって、すでに過去のものと思われていた疑問が再燃したのだ。

V10からV8への移行期にルノーで2度の世界タイトルを獲得したアロンソは、当時のマシンには特別な魅力があったことを隠そうとしない。しかし、シンガポールGPの記者会見で、どの世代のエンジンが好みかと質問されると、過去を懐かしく振り返ることと、何も考えずにその時代へ戻ろうとすることは、まったく別の話だと明確に語った。

「世界は変わったと思う。当然、あの頃のマシンは運転していて楽しかった。非常に軽く、ものすごい音を立てていた。ただ、そうした技術が現代の世界に合っているかというと、そうではないのかもしれない」とアロンソは振り返った。

F1がどれほど変化したのかを説明するため、アロンソは今となっては別の時代の出来事のように思える記憶を持ち出した。

「僕がF1を始めた頃は、エンジンを交換していた。土曜日の予選、つまり12周のために1基を使い、日曜日には別のエンジンを使っていた。今の時代にそんなことが可能だろうか？ おそらく無理だろう」

この比較は、F1が遂げた変化を端的に表している。当時は最高のパフォーマンスを追求するうえで当然だったことも、コストや効率性、持続可能性への取り組みを説明する必要がある現在のF1では、相容れないものになってしまう。

興味深いのは、アロンソの発言がFIAが2030年または2031年のV8エンジン復活に向けて、すでに動き始めているタイミングで飛び出したことだ。

FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムは次のレギュレーション変更で、現在のV6ターボエンジンから、V8ターボエンジンへ移行する意向を明らかにしている。持続可能燃料を使用し、電動パワーの比率を大幅に引き下げる構想だ。過去の技術にそのまま戻るのではなく、失われたショーとしての魅力を取り戻すことを目指している。

2026年型のパワーユニットは、エネルギー管理がドライビングの中心的な要素となっている。時には純粋な速さよりも、エネルギーの使い方が重要になるほどだ。

アロンソは、議論の焦点を置くべきなのはまさにそこだと考えている。電動化を完全に放棄するのではなく、内燃エンジンの存在感を取り戻せる仕組みを見つけるべきだという。

「世界の変化を受け入れ、それに適応していく必要があると思う。ハイブリッドシステムが進むべき道なのかもしれない。ただ、燃焼エンジンと電動部分の比率を見極め、どれだけ電動パワーに頼る必要があるのかを考えなければならない」

多くのファンが懐かしむ時代のF1を知る最後のドライバーのひとりが、こうした見解を示したのは興味深いことだ。アロンソは、自身をチャンピオンに導いたエンジンを否定しているわけではない。しかし、懐かしさと現在の問題を解決することを混同するつもりもないようだ。

V8エンジンの復活は、F1にとって次の大きな一歩になるかもしれない。しかし、それは単に過去に戻るようなモノであってはならないのだ。

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