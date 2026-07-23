アップグレードが”前進の一歩目”になるのか？　アストンマーティンが『AMR26B』に期待すべきこと

F1ベルギーGPは、すでに不振続きのF1チームであるアストンマーティンにとって、またしても失望の連続となった。ランス・ストロールはクラッチの故障に見舞われ、チェッカーフラッグを受けることができず、2度のチャンピオンであるフェルナンド・アロンソは2周遅れという屈辱的な最下位に終わった。新規参戦のキャデラックのバルテリ・ボッタスにすら太刀打ちできなかったのだ。

それでも、チームには確かな期待感も漂っていた。今週末のハンガリーGPで、今季初となる大規模アップグレード、Bスペックマシンを投入する予定だからだ。このマシンには空力面とシャシーに大幅な改良が施されており、さらに夏休み明けにはアップデート版ホンダ製パワーユニットの投入も控えている。

アストンマーティンはチームが抱えるすべての問題を解決するマシンを作り上げたのか。それとも、単に問題の形を変えただけなのか。日に日に、その答えが明らかになる時が近づいている。ついにAMR26Bが風洞実験室を飛び出し、F1で唯一絶対の審判であるストップウォッチの前に姿を現そうとしているのだ。

ハンガリーGPでは、「アップグレードパッケージ」という言葉では表現しきれないほど大掛かりな進化版のマシンがデビューする。

フロアを交換したり、ウイングを改良したり、一部を小変更しただけではない。今回のアップグレードは空力性能や軽量化に加え、モノコックに関わる部分にまで及んでおり、その結果、新たなホモロゲーション手続きやクラッシュテストを完了させる必要があった。

ベルギーGP後、マイク・クラック（チーフ・トラックサイドオフィサー）は、このプロジェクトがここ数週間伝えられてきた通り、非常に大規模なものであることを認めた。

「かなり大掛かりなものだと思う。エイドリアン（ニューウェイ）も言っていたように、主なポイントはもちろん空力性能と軽量化だ。それを実現するためには、本当に多くのことをやらなければならない」

「我々は望んでいたことを全て達成した。これもまた、我々が受け取ることになる大きなパッケージの一部だ。我々は指折り数えてその日を待っている」

■単なるアップグレードではない

クラックの最後の言葉は、チーム内部の雰囲気をよく表している。アストンマーティンはこれまでのシーズンを通して問題を抱え、レースごとに進化するどころか、早い段階で限界が見えてしまったマシンから脱却する日を待ち続けてきた。

そのためチームは、伸びしろの少ないコンセプトをその場しのぎで修正するためにリソースを費やすのではなく、チームはより根本的な変革に開発資源の大半を集中させる道を選んだ。

ゆえにAMR26にはここ数ヵ月ほとんど目立ったアップデートが投入されず、週末を迎えるたびに同じような状況が繰り返されてきた。ライバルたちが着実に前進する一方で、アストンマーティンはただ待ち続けていたのである。

その「待つ時間」も、ハンガリーGPで終わるはずだ。

クラックは、長期間アップデートを投入できなかった時期はすでに過去のものになったと強調し、ハンガリーGPは開発の最終段階ではなく、複数段階にわたる開発プロセスの第一歩になると説明した。

「開発にはいくつかの段階がある。長い間アップデートがなかった期間はもう終わった。だから将来は明るいと思っている。今はみんな、ブダペストで自分たちがどこにいるのか確かめるのを楽しみにしている」

AMR26Bは、アストンマーティンがすべてを賭ける「最後の切り札」と捉えるべきではない。むしろ、新たな開発路線の出発点として見るべきだろう。とはいえ、デビュー戦へのプレッシャーが軽くなるわけではない。むしろ、その逆だ。

■ハンガリーGPは始まりに過ぎない

Aston Martin AMR26 Technical Specifications 写真: AG Photo

ここ数週間、AMR26Bには非常に大きな期待が寄せられてきた。パドックでは驚異的なパフォーマンス向上、場合によっては数秒単位のタイム改善が見込めるという話まで飛び交っている。しかし、シミュレーションで得られた数字は、まだ実際の改善を意味しているわけではない。ましてや、それが保証されているわけでもない。

期待を現実のものとして語る前に、アストンマーティンは風洞実験やシミュレーションツールで得られたデータが、実際のサーキットでも再現されることを証明しなければならない。データの相関性（コリレーション）こそ、このプロジェクトにとって最初の試験となる。チームは、このマシンの根幹に関わる領域にまで手を加えているからだ。

そして、新仕様のマシンを理解するための時間も必要になる。通常のアップデートであれば、数点の新パーツに最適なセットアップを見つける作業が中心となる。しかし今回は事情が異なる。アロンソとストロールは、大幅に変更されたマシン全体の挙動を把握し、新しい空力パーツ同士がどのように作用するのかを分析しなければならない。また、様々な車高やセッティングでの反応を確認し、それらがタイヤマネジメントやホンダ製パワーユニットの運用にどのような影響を及ぼすのかも理解する必要がある。

そのため、ハンガロリンクで行われる3回のフリー走行は、単なるレース準備以上の意味を持つ。アストンマーティンは走行距離を重ね、データを収集し、比較テストを行ない、マシンがエンジニアの予想通りに機能しているかを確認しなければならない。

そして、おそらく3時間の走行だけでは十分ではないだろう。ハンガリーでのレースは、その性能を垣間見る最初の機会となるだろうが、それが最終的な評価になるとは限らない。低速コーナーが多く、トラクション性能が重要となるブダペストのレイアウトでは、AMR26Bの一部の特性を評価することはできる。しかし、チームが本当の結論を出すには、異なる性格を持つサーキットでも走らせる必要がある。

さらに夏休みが訪れ、マシンの開発作業は一時中断される。シャットダウン期間中は通常通りの作業ができないものの、ハンガリーで収集したデータは活動再開後の分析の土台となる。異なる特性を持つザントフールトでのオランダGPは、この進歩が本物なのか、そして様々なサーキットでもそれを再現できるのかを確かめる重要なテストになる。

というのも、特定のコース、特定のセットアップ、特定のコンディションで2秒を見つけ出すことと、どんなサーキットでも安定して速いマシンを作り上げることは、まったく別の話だからだ。

■2台ともが新仕様のマシンに

しかし、その前にアストンマーティンには、より差し迫った課題があった。それは新パーツを製造することだった。

クラックはベルギーGPの木曜日、「開発スケジュールは非常にタイトであり、ハンガリーGPまでにアロンソとストロールの両方へ完全なアップデート仕様を用意できる保証はまだない」と認めていた。しかし、ファクトリーは週末を通して作業を続け、レース終了時には状況はかなり楽観的なものへと変わっていた。

「生産状況を映すモニターを見ていたんだ。生産ペースを映すカメラがあるんだけど、どんどん動き始めている。順調そうだし、必要なものはすべて揃えられるという自信もある」

こうして見ると、両ドライバーとも週末の初日から新仕様を使用できる可能性は高そうだ。残る問題は、スペアパーツをどれだけ用意できるかである。

これほどギリギリのタイミングでアップデートを投入する場合、通常はスペアパーツの在庫が限られている。そのため、走行プログラムに制約が生じたり、ドライバーに無理なリスクを避けるよう求めたりすることもある。もしフリー走行で大きなクラッシュが起き、各部品の予備がなければ、通常以上に深刻な事態になりかねない。

それでも、2台とも新仕様で揃えられること自体は大きな安心材料だ。アロンソかストロールのどちらかが旧仕様で戦う必要がなくなるだけでなく、収集できるデータ量も2倍になり、ガレージの両サイドで役割を分担することも可能になる。

例えば、一方のマシンは空力比較テストや車高の検証に集中し、もう一方はメカニカルセットアップやホンダ製パワーユニットとのマッチングに取り組むことができる。これほど大規模なプロジェクトでは、1周1周が貴重なデータとなる。

ただしクラックは、このアップグレードがどれほどのパフォーマンス向上をもたらすのかを尋ねられると、期待をあえて抑えた。

「どれだけ効果があるのかは、実際に見てみなければ分からない」

慎重な答えではあるが、それは当然でもある。アストンマーティン自身が誰よりも理解しているように、F1ではシミュレーターの数字やパドックの噂、プロジェクトへの期待だけではポイントは獲得できない。結果を決めるのは、実際にサーキットで何が起きるかだけだ。

Adrian Newey, Aston Martin Foto de: Aston Martin

そしてその点において、AMR26はシーズン開幕から期待に応えられなかった。

チーム代表であるエイドリアン・ニューウェイは、新レギュレーション下で最初のマシンを設計・監修するための時間が、例年よりも少なかった。また、チームが抱える問題を一人の責任に帰することもできない。ホンダ製パワーユニットとの統合、エネルギーマネジメント、重量超過、そして運営面の課題──これらすべてが、期待外れのシーズン前半につながっている。

しかし、現実から目を背けることもできない。マシンの空力コンセプトは、期待どおりには機能しなかった。初期仕様は狙いを外し、アストンマーティンは極めて大規模な見直しを余儀なくされた。

その答えが、AMR26Bである。ただ変わっただけでは意味がない。より速くならなければならない。

アロンソとストロールが再び中団グループと戦えるだけの力を取り戻し、クラック自身が「ここ数戦はほとんどレースになっていなかった」と語るような状況に終止符を打たなければならない。

「我々にとって最も重要なのは、再びレースができるようになることだ。ここ数戦はそれができていなかった。中団グループについていくことさえ非常に難しかった。このパッケージがどれほどの性能向上をもたらすかに関係なく、再び戦えるようになることが、チーム全員にとって何より重要なんだ」

おそらく、それこそがハンガリーGPに向けた最も現実的な期待なのだろう。アストンマーティンが一気に最後尾から表彰台争いへ飛躍すると期待するのではなく、競い合い、学び、さらに前進するための土台を取り戻せたかどうかを見極めることだ。

もしマシンが期待どおりに機能すれば、チームはシーズン後半に向けて、ようやく積み上げていける基盤を手にすることになる。しかし、そうならなければ、この半年間以上に厳しい疑問が突きつけられることになるだろう。

長い待機期間、ホモロゲーション、クラッシュテスト、時間との戦い、そして「革命」を約束する数々の言葉──。もはや隠れる余地はない。

アストンマーティンは、やるべきことはすべてやった。2台分の新仕様も用意し、長く続いた「アップデートなし」の期間にも終止符を打った。あとは、そのマシンが本当に速いかどうかを証明するだけである。