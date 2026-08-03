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フェルスタッペンの無線を参考にせよ！　レーシングブルズ代表、若いふたりのドライバーにアドバイス「彼の振る舞いは模範的だ」

マックス・フェルスタッペンのチーム無線は、レーシングブルズのふたりのドライバーにとって、大いに参考になると、アラン・パルメイン代表は考えている。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing

　レーシングブルズのチーム代表であるアラン・パルメインは、チームの所属ドライバーであるリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドのふたりに対し、レッドブルのマックス・フェルスタッペンのチーム無線でのコミュニケーションを参考にすべきだと語った。

　レーシングブルズのドライバーラインアップは、2026年のF1エントリーリストにおいて、最も経験の浅いコンビである。ふたり合わせたグランプリ出場回数はわずか35回であり、2番目に経験の浅いメルセデスのコンビ（ジョージ・ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリ）の176戦を大きく下回る。

　言うまでもなく、ローソンとリンドブラッドには、学ぶべきことが山ほどある。そしてその最高の教科書が、レッドブル・グループ内にはいる。それはフェルスタッペンだ。

　パルメイン代表は、フェルスタッペンこそ、ローソンとリンドブラッドにとって理想的な手本であると考えている。

「我々は今のところ、GPSでも見ているし、彼の無線も聴いている」

　パルメイン代表はそう語った。

「私がいつもチームメンバーに言っていることのひとつは、『彼のコミュニケーションをよく聞け。いつも冷静で、的確なフィードバックをしているのをよく聴いておけ』ということだ」

「彼は若いドライバーたちにとって、素晴らしいお手本だと思う。だからこそ、彼をベンチマークにしている。彼の速さだけでなく、マシンに乗っている時、乗っていない時の振る舞いは、私の目から見ても模範的だ。だからこそ、若いドライバーたちの手本として、彼を頼りにしているのだ」

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

　レーシングブルズはレッドブルと同じオーナーの傘下にあるチームだが、特別なデータが共有されているわけではなく、他のチームも入手できるデータしか見ていないという。

　ローソンはオーストリアGPの際、かつてレッドブルに所属していた2戦でチームメイトだったフェルスタッペンから、今も何かを学んでいるかと尋ねられた。

「僕らは全てのドライバーを見ている」

　ローソンはそう語った。

「もちろん、全チームで共有されている基本的なデータにアクセスできる」

「今はもう、彼のチームメイトではないし、一緒に走ったのはたった2戦だけだ。でも、みんなの走りを見ていると、必ず何かを学ぶことができる」

　なお今シーズンはローソンとリンドブラッドが、互角の走りを見せている。予選では、経験で勝るローソンが、ルーキーのリンドブラッドを8勝6敗で上回っており、獲得ポイントでも43ポイント対23ポイントとリードしている。しかしリンドブラッドは急激にF1に慣れてきており、直近6戦だけを見れば、その差は縮まっている。

「速いドライバーがふたりいるのは確かに良いことだ」

　そうパルメイン代表は語った。

「マネジメントが必要となるだろう。ふたりのタイムは、信じられないほど近い。ベルギーGPのフリー走行1回目では、その差は僅か数ミリ秒だった。だから、間違いなく年間を通して接戦になるだろう」

Additional reporting by Oleg Karpov

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