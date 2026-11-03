F1 メキシコシティGP

ハースF1、エステバン・オコンの今季復帰無しを発表。サンパウロGPではカマラが前倒しF1デビュー

ハースF1は、エステバン・オコンが2026年シーズンの残りレースで出場しないことを発表。サンパウロGPでは、ラファエル・カマラがF1デビューを果たすことになった。

Filip Cleeren Roberto Chinchero

公開日時: 2026/11/03 22:42

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Rafael Camara joins Haas F1 Team for 2027

写真：: Haas F1 Team

ハースF1はチームのドライバーであるエステバン・オコンが、2026年シーズンの残りレースに出場しないことを発表。サンパウロGPでは、ラファエル・カマラがF1デビューを果たすこととなった。

オコンは前戦メキシコシティGPの初日終了後というタイミングで欠場が発表。リザーブドライバーの平川亮が急遽F1デビューを果たす衝撃の展開となっていた。

これはオコンとチームとの関係が悪化したことが要因と見られており、サンパウロGP以降ではどうなるかが注目されていたが、11月4日にハースF1はオコンが今季残りのレースで復帰することはないと発表した。そしてサンパウロGPでは、2027年にハースからデビュー予定だったラファエル・カマラが前倒しでデビューすることも合わせて明かされた。

「エステバン・オコンに、今季TGRハースF1チームのレースシートに復帰することはないと、本人に通達しました」

ハースF1の小松礼雄代表はそう語った。

「メキシコシティでの決定もそうでしたが、このような判断は決して軽々しく下すことではありません。しかし、今回もチームの今後にとってこれが最善の選択だと考えています。最終的にチームとエステバンの間で交わされた話し合いについては、あくまで内部の問題であり、我々は非公開の場でのやりとりについては、今後もプライベートな事柄として尊重していきます」

前倒しでいきなり母国戦でのF1デビューが決まったカマラ。彼は2026年型のF1マシンこそ走らせた経験はないが、既に旧型マシンのテストを5回経験しており、ハースの2025年マシンを走らせたこともある。

小松代表は、サンパウロGPでのカマラの起用について次のようにコメントした。

「今後を見据え、サンパウロGPではラファエル・カマラをオリバー・ベアマンのチームメイトとして起用することを決めました」

「8月のTPC（旧型マシンテスト）で素晴らしい走りを見せてくれたことで、我々はラファの能力を把握しています。今週末、彼をチームに迎え、ブラジルでVF-26をドライブするF1デビューに向けて一緒に取り組めることを楽しみにしています」

なおラスベガス、カタール、アブダビで開催される残りのレースで、誰が出走するかはまだ確定していないものの、カマラと平川の両ドライバーを組み合わせて起用する可能性が高いとみられる。

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